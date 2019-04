El Iberconsa Amfiv se topa con gigantes

El Iberconsa Amfiv ha terminado quinto en la Euroliga 3, que esta mañana conocerá su desenlace en Navia, aunque el nombre del campeón parece escrito de antemano. El temor se había ido convirtiendo en certeza conforme se iban acumulando datos, estadísticas, informes y vídeos: el Fenerbahce es superior al resto. Lo demostró en el partido contra el Iberconsa que cerraba la liguilla de grupo. Al final, la posibilidad de acceder a semifinales se había disipado con los tiros fallados por Chava y Bonio ante el Izmir el día antes. Lo único que afea un torneo excelente en organización, ambiente y promoción es la ausencia de los anfitriones en los cruces decisivos. Poco se les puede reprochar, no obstante.

De hecho, se permitieron incluso soñar con plantar cara al Fenerbahce durante un primer cuarto excelente (20-21 a favor de los vigueses, con 13 puntos de Lorenzo Envó). El trío arbitral penalizó la agresividad del cuadro turco, que entró en bonus a los cuatro minutos y acabó el parcial con once faltas. No es que se le pueda achacar excesiva responsabilidad a Borjault, McBrierty y Orfanos en lo que sucedió después. Mucha más culpa tiene el extraordinario Morteeza Ebrahim (31 puntos y 15 rebotes). El Iberconsa se ahogó cuando el Fenerbahce le impidió correr. Pero el arbitraje fue sibilino, de calculadora. Asustados por ese balance de 11-2 en faltas, fueron navegando durante el partido para que el cómputo final les saliese equilibrado e incluso contrario a los vigueses (19-26).

César Iglesias se muestra ponderado. "No supimos leer el arbitraje. Si nos pitan faltas a favor, no podemos protestar tanto como hemos protestado. Los árbitros son humanos. Se dicen: "Encima nos protestan los de casa". Yo no me centro en el arbitraje. Me centro en el rato largo en que hemos hecho un buen partido, hasta el tercer cuarto. Es un rival que tiene muchas variantes, mucha silla. Nos penalizaron las faltas de Lorenzo para poder defenderlos. Intentamos los puntos intermedios pero nos quedamos en tierra de nadie, no éramos capaces de aguantarlos ni arriba ni abajo. Lo hemos dado todo hasta el final, que es lo importante. Los jugadores se han vaciado hasta la última posesión".

"A nivel presupuestario solo tienes que ver su banquillo: team manager, primer ayudante, segundo ayudante, tercer ayudante?", enumera Iglesias. "Los medios condicionan. Nosotros tenemos un proyecto bonito con Iberconsa. No solo es el primer equipo, hacemos más cosas. Pero no estamos a la altura de poder competir económicamente con estos proyectos. En la pista, deportivamente, sí hemos competido. Tenemos que contentarnos con lo que tenemos, que ya es bastante".

Al técnico le compensa igualmente haber organizado la Euroliga 3. "Tener que ir a jugar una previa para competir en Europa y una final en caso de clasificarnos nos mataría económicamente. Hacerlo en casa, generar este ambiente, acercar el equipo y el baloncesto en silla a la ciudad es vital para nosotros. Si lo culminamos como hace dos años, estupendo. Pero la gente está disfrutando de lo que está viendo".

Una afición que pudo disfrutar como colofón de una sencilla victoria sobre el Beit Halochem de Tel-Aviv. London Titans ha quedado séptimo tras derrotar a Flinkstones (64-44), La final (12.15, Navia) será turca, aunque con una cierta sorpresa. El Fenerbahce, que arrasó al Varese (82-53), se medirá al Gaziantep, que venció al Izmir (68-58). Los perdedores jugarán por el tercer puesto a las 10.00.