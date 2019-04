Continuidad con matices para el futuro

El presidente del Iberconsa Amfiv, José Antonio Beiro, asume con serenidad no haber accedido a las semifinales, aunque no puede evitar acordarse de lo sucedido ante el Izmir. "Te queda mal sabor de boca por perder de una canasta que te metía en semifinales. Ayer se jugó muy bien y pasó lo que pasó. Hoy sabíamos que era casi imposible. Fenerbahce es el claro favorito Va a ganar la copa de calle. Se junta todo, el cansancio de ayer, la necesidad de ganar...".

Existen motivos de celebración, como esa imagen del pabellón de Navia con sus gradas repletas de escolares. "Ya dijimos que nuestro primer objetivo era ganar en lo organizativo y creo que lo hemos conseguido. Ha habido solo pequeños detalles que se han solventado bien. Nos ponemos un ocho organizativamente. A nivel deportivo, un cinco de la quinta plaza", indica.

La temporada concluye con este torneo. Pronto tocará planificar la siguiente. El plan mezcla la continuidad con la probable necesidad de efectuar retoques. "Vamos a acabar mañana y desconectar una semana. Valoraremos y empezaremos a trabajar de cara a la temporada que viene. Por mí me gustaría que la gran mayoría continuase", indica Beiro. "Sabemos que la continuidad de Nao y Mari es muy complicada. El Mundial es en Tokio el año que viene y Japón quieren que sus jugadores internacionales estén allí. Intentaremos asegurar la continuidad de Agus y Shelley. Son dos piezas fundamentales, igual que Loren y Julio, que me gustaría que siguiesen. A partir de ahí no sabemos los planes de Zavala o de Hardouing. También nos encantaría que siguiese Alessandrini. Vamos a ver".