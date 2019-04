"No supimos leer el momento con la eliminación de Kiroglan"

Aunque a César Iglesias no le consuela el gran partido de su equipo ante el Izmir, admite: "Nos hemos parecido más a lo que somos nosotros. Por la mañana ante Titans estuvimos atenazados. Nos costó arrancar, con el debut en casa, en un pabellón lleno. El Izmir es un muy buen equipo. Nos puso en muchas dificultades, pero nos enganchamos al partido. Competimos en el tercer cuarto, algo que no habíamos hecho en toda la temporada. Muchos jugadores aportaron, tanto en anotación como en trabajo".

"Se nos escapó al final con dos tiros? Tal y como iba el partido, todos hubiéramos firmado que la tirara Chava desde donde la tiró. Cogió el rebote Bonio y no entró, mala suerte. Pero el trabajo está ahí", comenta el entrenador vigués, que explica su manejo del mexicano: "Chava tiene la edad que tiene. Ojalá otros jugadores tuvieran su mano, pero la tiene él. Sabíamos que, por el manejo de silla, los rivales le podían quitar faltas. Lo fuimos reservando. Jugamos con que ellos habían disputado un partido duro por la mañana y cuando perdieron la explosividad era el momento de Chava. Y además ellos no nos vieron bien o lo tuvieron abandonado. Dejaron que calentara y en el momento en que lo consigue, no falla".

Iglesias lamenta especialmente que su equipo no supiese aprovechar la eliminación por faltas de Kiroglan a falta de casi seis minutos. "Defensivamente hubo situaciones de relajación. Ese jugador es un punto bajo y es tan alto como Lorenzo. Nos había generado muchos problemas en las continuaciones. No supimos leer que era el momento. Fue como si aún quedase tiempo, pero era el momento de pegar el arreón. Al final nos volvimos a enganchar, pero aquel momento era clave".

"Partido a partido. Fenerbahce será duro", admite. "Si hubiéramos ganado hoy, habríamos podido ir a rodar y preparar las semifinales. Tendremos que realizar un gran esfuerzo. A ver cómo respondemos físicamente".