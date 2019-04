Gómez Noya, segundo en su regreso a las Series Mundiales

El triatleta ferrolano Javier Gómez Noya ha regresado por todo lo alto a las Series Mundiales. En la cita de Bermudas, donde disputaba su primera prueba del circuito tras su regreso a la distancia olímpica, fue segundo, solo superado por el francés Dorian Conix y tras un intenso sprint con el noruego Iden por la segunda posición del podio. Solo dos segundos separaron al gallego de un regreso dorado al circuito mundial. La próxima semana, además, Noya estará en Pontevedra, en el Mundial de Larga Distancia, por su compromiso con la ciudad en la que reside y que durante esta semana acoge el Mulitsport ITU 2019.



El ferrolano reconoce de cerró los ojos en el sprint final y pudo llevarse una plata en la cita de Bermudas. Confesó sentirse muy satisfecho de su rendimiento en su regreso a las Series Mundiales, donde es uno de los veteranos de un grupo de triatletas mucho más jóvenes que él. Aún así, el 'Capitán' ha vuelto a lo grande tras un año dedicado al Ironman, y ha dejado claro que su objetivo es luchar por un billete para los Juegos de Tokio. "Ha sido una carrera muy dura. En el último sprint no me he dejado nada y al menos pude superar a Gustav. Estoy feliz con mi carrera de regreso", dijo nada más terminar. "No he hecho mi mejor carrera, sobre todo en el tramo de natación. Mi meta es clasificarme para Tokio 2020, mi ultima oportunidad de ser olímpico", agregó.



Gran actuación también del vigués Antonio Serrat. Durante el segmento de ciclismo llegó incluso a liderar al pelotón. Llegó en las primeras posiciones a la T2, en un grupo a 42 segundos de la cabeza de carrera, en la que estaba Noya y Vicent Luis, junto a Conix e Iden. El vigués marcó en los primeros instantes nada menos que al británico Jonathan Brownlee, pero Fernando Alarza llegaba por detrás con fuerza. El talaverano fue remontando posiciones hasta acabar noveno, a 52 segundos del ganador, mientras que Serrat empezaba a pagar el esfuerzo de su fantástica actuación en la bicicleta y finalmente tuvo que conformarse con la 20ª plaza.





¡Impresionante vuelta a las Series Mundiales del REY! Plata de @Jgomeznoya en #WTSBermuda ¡FELICIDADES!

1. Coninx

2. Javier Gómez Noya

3. Idem

9. Fernando Alarza

20. Serrat

26.Mario Mola

40. Vicente Hernández #somostriatlon pic.twitter.com/7ZqsmAuwJ2 — FETRI (@TRIATLONSP) 27 de abril de 2019

En la cabeza de carrera fue Noya el que marcó el ritmo en la carrera a pie. A falta de tres kilómetros hizo un cambio de ritmo en el que el mayor damnificado fue Vicent Luis (que fue el primero en salir del agua). Conix e Iden resistían. La lucha por las medallas ya era cosa de tres. Conix salió con fuerza e Iden respondió. Noya apretó los dientes para superar a Iden casi en la línea de meta. Conix paró el crono en 1:50:36, solo dos segundos menos que sus dos acompañantes en el podio.El que no ha rendido al nivel esperado fue el balear, que tras un segmento de natación discreto, saliendo del agua a 1:12 de la cabeza, ya no tuvo opción alguna en la bicicleta de enlazar con el grupo de cabeza. Acabó en el puesto 26º.