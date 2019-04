El Chapela acusa a Competición de no tratarles con justicia

El balonmano Chapela ha mostrado mediante un comunicado su disconformidad con las duras sanciones impuestas por el Comité de Competición tras la suspensión del partido de hace poco más de un mes entre el Rodosa Chapela y el Xiria. Tras ese partido, el comité impuso al club la pérdida del partido y de otros dos puntos más, una sanción económica, un duro castigo a Chema Cid de seis meses sin jugar y una multa para el delegado.

En una nota difundida ayer, el club avisa de que no pretende disculpar a Chema Cid, pero recuerda que "en un momento de tensión y nervios, con 43 años, no ha sido capaz de contener la rabia provocada por la situación del momento concreto del partido cuando uno de los encargados de dirigir el encuentro le hizo un comentario un poco desafortunado".

Sobre la suspensión, el club asegura que "en ningún momento se vivió una situación de violencia. Solo unas protestas de nuestro jugador (Cid) hacia los colegiados". Pero para su sorpresa, los árbitros decidieron marcharse a los vestuarios y no reanudar el partido (con 25 minutos por jugar) pese a que los dos equipos le pedían que lo hiciesen: "Nuestro entrenador intentó hablar con ellos para tranquilizarlos pero no fue capaz de convencerles. Al cabo de 50 minutos de nuevo nuestro entrenador intentó hablar con ellos con la policía delante. Le dieron un minuto para hablar, aunque mantuvieron su decisión de no reanudar el encuentro".

Para el Chapela la sanción impuesta por Competición "es absolutamente desproporcionada teniendo en cuenta los hechos que realmente sucedieron". El club no entiende que se dé el partido por perdido ("porque afecta a la pelea por el segundo puesto que da derecha a pelear por el ascenso") ni la sanción de dos puntos a mayores, ni la multa económicas por reincidentes ("debido a unos incidentes en la pista del Camariñas que fueron provocados por el rival"), y mucho menos al delegado ("una persona que lleva cinco años colaborando con el club y que nunca tuvo un mal gesto").

El Chapela entiende que "no se nos está tratando con justicia.El club se merece un respeto, que se ha ganado a lo largo de todos estos años. No podemos permitir que se manche ni su historia, ni su imagen ni su nombre, ni tampoco la de sus jugadores y cuerpo técnico, algo que se está haciendo con estas últimas decisiones del comité de competición".