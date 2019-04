El viaje más ilusionante de la campaña

Dice el dicho popular que las meigas "habelas, hainas", y como todo buen deportista, en el Celta Zorka quisieron repetir los pasos dados la temporada pasada y que llevaron al equipo a la gran final ante el Valencia. No fuera a darse el caso de cambiar algo y que las cosas no salgan de la misma manera, y por intentarlo que no quede.



Fue una mañana que comenzó en el concello, en donde el alcalde de la ciudad esperaba al equipo para darle ánimos en la fase que mañana comienza en el pabellón Juan Ríos Tejera, de San Cristóbal de La Laguna, y desearle la mejores de las suertes.



De ahí a la sede central Afundación Vigo, en donde esperaban los medios de comunicación y un nutrido grupo de patrocinadores, que también quisieron estar con las jugadoras en las horas previas a iniciarse el viaje. Carlos Álvarez, presidente del club, reconocía "la dificultad de acabar la fase regular en primera posición "sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias en las que se desarrolló la temporada. Fue un placer ver cómo el equipo crecía semana a semana, partido a partido y llegar a esta fase es todo un premio". Un presidente que no podía ocultar su nerviosismo ante el importante fin de semana que le espera al equipo.



La entrenadora del equipo, Cristina Cantero, mostró el orgullo de entrenar a un equipo como el de esta temporada y, sobre todo, "ver como jornada a jornada aumentaba la presencia de aficionados jornada a jornada, y eso creo que es un motivo de orgullo".



La entrenadora no ocultó que fue una temporada dura por las lesiones que machacaron al equipo durante toda la temporada, dejando claro el orgullo y la satisfacción que tiene por el trabajo desarrollado por las jugadoras, que no se han venido abajo y trabajaron más duro que nunca.



Cantero quiso darle las gracias a los medios de comunicación por el apoyo prestado a lo largo de la temporada, y a todos los patrocinadores que se dieron cita en el evento, ya que "sin su apoyo sería muy complicado llegar a donde estamos".



"No cabe duda", apuntó Cantero, "el primer partido es clave, puesto que después tenemos dos opciones para lograr una victoria más que nos metería en los partidos de semifinales". No obstante, la entrenadora vigués recordó que "el Barça es un equipo que se ha reforzado para esta fase, con una jugadora de Liga Dia que le proporciona al equipo una dosis de experiencia que podría faltarle al disponer de un equipo muy joven".



Por último, la entrenadora del Celta Zorka pidió esa "pizca de suerte que necesitamos para llegar a donde queremos, que la gran semifinal del domingo, en donde nos jugaríamos el ascenso de categoría".



La capitana del equipo, Anne Senosiain, fue la encargada de cerrar las intervenciones, agradeciendo el apoyo de los representantes de las firmas comerciales que estaban presentes y que apoyan al equipo. Anne reconoció que las jugadoras están muy concentradas, pero que quieren ir a la fase a disfrutar, y esa actitud es la que la temporada pasada les permitió llegar al final.



Tras una mañana relajada, el equipo volvió por la tarde a los entrenamientos en el pabellón de As Travesas, escenario de las últimas sesiones. Esta mañana, el equipo viajará a Tenerife, en donde tiene previsto llegar a primera hora de la tarde para realizar una suave sesión de entrenamiento en el propio pabellón en donde se van a disputar los encuentros.



Para los aficionados célticos, todos los partidos de la fase de ascenso se podrán seguir en directo a través del canal de televisión de la Federación Española de Baloncesto. Los interesados deberán entrar en la web, www.feb.es, y seleccionar el apartado CanalFEB, en donde se podrán acceder a todos los partidos vía streaming.





