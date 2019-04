Duro calendario en el Nacional junior de Avilés

El equipo junior del Celta Zorka conocía ayer el calendario del Campeonato de España que se desarrolla entre el cinco y el once del próximo mes de mayo en Avilés. Un sorteo que no ha sido benévolo con el conjunto céltico, que quedó encuadrado en el grupo C junto al campeón de Madrid, el Movistar Estudiantes, el campeón vasco, el Asador 10 Gibajas de Vitoria y el segundo clasificado de Canarias, el Spar Gran Canaria.

Los tres primeros clasificados del grupo se meten en los octavos de final, en donde el primer clasificado dispondrá de un mejor cruce.

Las viguesas comenzarán el torneo jugando el domingo día cinco ante el Spar Gran Canaria a partir de las 11.30 horas en el pabellón del Quirinal. Al día siguiente, lunes día seis, se medirán al Asador 10 Gibajas en el pabellón de La Magdalena a partir de las 10.30 horas. En la última jornada de la primera fase, el equipo vigués se mide al Movistar Estudiantes, a partir de las 11.30 horas en el pabellón del Quirinal.