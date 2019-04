El consejo del Deportivo guarda silencio tras anunciar su adiós

El Deportivo guarda silencio el día después de que su Consejo de Administración, con Tino Fernández al frente, anunciara que convocará, a la mayor brevedad, una Asamblea de Accionistas para presentar su renuncia en bloque y que el club tenga un nuevo equipo de gobierno.

Desde el anuncio, a modo de comunicado, el club ha guardado silencio. Fernández, que tomó esa decisión junto a los otros cinco consejeros en la reunión vespertina del lunes, no ha ofrecido rueda de prensa para explicar los motivos, aclarar el panorama y resolver las dudas que se presentan sobre el proceso que se avecina.

La decisión la tomó y la anunció el día después de haber escuchado en Riazor el cántico 'Directiva, dimisión', un grito que esta vez no tuvo la réplica, en forma de silbidos, de otros sectores de la grada, a diferencia de ocasiones pasadas, algunas tan solo unos meses después de que el empresario y su equipo llegaran al cargo (enero de 2014).

El Deportivo se ha visto inmerso en una crisis de resultados que le han hecho pasar de favorito al ascenso directo (ahora a diez puntos del segundo puesto) a ni siquiera estar situado entre los seis primeros puestos de la clasificación, los que dan opción a regresar a Primera División.

Una jornada pésima por el resultado propio (derrota ante el Extremadura por 1-2) y los marcadores de los otros aspirantes al ascenso pusieron en el centro de la diana al Consejo de Administración, que en el anterior partido como local, el último de Natxo González como entrenador, habían visto una pañolada en la grada.

Entrenamiento

Tino Fernández no ha comparecido para dar explicaciones y en el plano deportivo la vida ha seguido con normalidad, como dando la sensación de que no hubiera pasado nada.

El equipo se ejercitó en la Ciudad Deportiva de Abegondo como estaba programado, evidentemente, y en la sala de prensa compareció Pablo Marí, un jugador cedido (con opción de compra).

"De este tema no me corresponde hablar. Ya saldrán a hacerlo las personas a las que les toque explicar esta situación. Yo he venido a hablar de fútbol, que es nuestro trabajo y a lo que nos tenemos que dedicar", justificó el defensa al inicio de su comparecencia.