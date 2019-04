Nace el Clube Balonmán Vigo

Un grupo de unas diez personas trabajan de forma activa en la puesta en marcha del Clube Balonmán Vigo, una estructura que pretende trabajar desde la base y empezar a competir desde abajo para llegar a convertirse en "un referente" en la ciudad. Pendientes aún de reunirse con el Concello para que les asigne pabellón y de encontrar un patrocinador, la idea es empezar ya la temporada que viene. "Queremos aparecer con fuerza", anuncia Samuel Iglesias, que sin embargo no tiene prisa para asentar las bases sólidas de "un proyecto diferente, distinto a cualquiera que haya en Galicia".

La cantera y el trabajo con la base será la piedra angular del proyecto liderado por Samuel Iglesias para poner en marcha un nuevo equipo de balonmano que sea un referente en Vigo. Con la amenaza de desaparición del Academia Octavio, este nuevo club no quiere llenar su vacío, sino ofrecer una idea diferente e innovadora que siente bases sólidas para el futuro.

Con una directiva integrada también por nombres como Rodrigo De Moura Álvarez, Joaquín Francisco Pérez Lora o Ramón Pérez Vázquez entre otros, el equipo se encuentra en su última fase de aprobación de estatutos y está pendiente de una reunión con el Concello para ver la luz de manera oficial. "Ya hemos mantenido contactos con el Concello y tenemos gente para el equipo sénior y alguna para las bases", anuncia Samuel Iglesias. "Estamos pendientes de gente que está con dudas, que vea que el proyecto va para adelante", añade.

El proyecto, un trabajo de años de estudio y análisis, nace con la intención de que el Clube Balonmán Vigo llegue a ser "un referente en la ciudad". "Es verdad que en Vigo existen más clubes de balonmano, pero nosotros queremos ir un paso más allá y pensamos que a medio plazo tenemos que tener otros objetivos. Además, pensamos que el resto de clubes de balonmano que hay en Vigo tienen un ámbito más reducido o vinculados a zonas concretas", analiza. No será el caso de este nuevo club, que pretende "ser la referencia" de toda el área de Vigo.

Ya se han registrado como Clube Balonmán Vigo, están los estatutos listos y esperan la reunión con el Concello para saber qué cancha le asignarán. Su intención es poder jugar en As Travesas. "El club es una realidad, por así decirlo", asegura Samuel Iglesias, que en un primer momento asumirá las tareas de presidente, aunque en un futuro su pretensión es la de dedicase a la estructura y coordinación deportiva al cien por cien.

Con una directiva "especializada en cada ámbito de lo que va a ser el club", la intención es estar presentes en los colegios, donde pretenden nutrirse de una base sólida de cantera. También pretenden "hacer un programa fuerte de conocimientos del balonmano", una idea para la que aseguran que cuentan con el apoyo de la Federación Gallega.

También trabajan de forma intensa estos días en la búsqueda de patrocinadores. "La idea es arrancar ya la próxima temporada y empezar desde abajo en todas las categorías", asegura Samuel Iglesias. "Es verdad que tenemos un equipo sénior ya prácticamente montado para empezar en Segunda Autonómica, que podría ser un equipo que podría estar luchando por plaza en fase de ascenso en Primera Autonómica.Pero queremos empezar desde abajo, desde donde toca", añade al tiempo que asegura que no descartan montar un equipo femenino a medio plazo.

Buscan también reclutar algún entrenador de referencia y puede que algún que otro exjugador o exjugadora para la directiva. "Llevo años con esto en la cabeza", reconoce Samuel Iglesias, que ha pasado por clubes como Chapela, Sar, Porriño, Seis do Nadal, Octavio... y ha sido seleccionador gallego juvenil masculino. "Siempre tuve esta inquietud. Yo soy de Teis y mi familia jugó en el Balonmano Teis, otro de los históricos que ha desaparecido, y siempre tuve este runrún. Cuando fui seleccionador gallego hice muchos amigos en Cataluña, Madrid... e iba viendo los modelos que funcionaba en otros sitios. En Galicia, con la cantidad de fichas que tenemos, no le sacamos el rendimiento óptimo y te das cuentas de que hace falta algo donde se trabaje de forma muy diferente", analiza.

"Con la desaparición del Octavio Vigo se queda huérfano de un club de toda la ciudad, que lleve el nombre de Vigo, y queremos aparecer con fuerza; no llenar ese vacío porque éste es un proyecto muy diferente, distinto a los clubes que hay ahora mismo en Galicia", incide. "Queremos empezar por abajo, el primer año subir a Primera Autonómica y el segundo luchar por subir a Primera Nacional. Si no lo conseguimos, no nos preocupa", dice marcando la hoja de ruta del proyecto. "Luego, tocaría asentarnos un par de años en Primera Nacional porque de esta forma vamos a tener unos años para trabajar esta estructura y para formar una base que sea muy amplia. Necesitamos trabajarla bien y sostener un proyecto del nivel que queremos", concluye.