Gómez Noya: "Ahora mismo veo Tokio más cerca, pero no será fácil"

Único quíntuple campeón de la historia del triatlón, el ferrolano Javier Gómez Noya, asimismo plata olímpica -en los Juegos de Londres 2012- y cuádruple campeón de Europa, es uno de los grandes referentes del deporte español. En una entrevista telefónica con la Agencia EFE, Gómez Noya, que regresa el próximo sábado, en Bermudas -tras un año centrado en el Ironman-, a la distancia olímpica, con miras a los Juegos de Tokio 2020 y tras perderse los de Río 16, por lesión; explica cómo se encuentra y qué espera de su retorno al Mundial.



- Vuelve a competir en el Mundial; lo hará el sábado, en Bermudas. ¿Qué espera de esa prueba? ¿Cómo está?

- Estoy bien. Es la primera Serie Mundial del año y la primera en año y medio. No es el objetivo principal de la temporada; pero tengo ilusión de hacerlo bien. Ojalá pueda estar en la pelea.



- ¿Cómo han sido estas últimas semanas, aparte del Medio Maratón de Madrid, que acabó en una hora y seis minutos, corriendo todo el rato solo?

- Bien, bien. Muchos entrenamientos, muy duros. Tengo ahora una serie de pruebas en distancias distintas: en Bermudas, en Pontevedra y en Japón. Y quitando la semana que estuve en Madrid, el resto de lo que va de mes fue de entrenamientos duros en Pontevedra.







- ¿Cómo se encuentra, físicamente?

- No he tenido ningún problema de lesiones, ni nada que me haya frenado. Así que estoy bien. Me gustaría estar a tope en agosto y septiembre, que es cuando se disputa la prueba test (para los Juegos) de Tokio y la final del Mundial (en Lausana, Suiza). Y después, el Mundial de media distancia (70.3), en Niza (Francia).



- A pesar de la enorme experiencia que tiene, ¿siente nervios, ante este inminente regreso al Mundial? ¿Qué siente?

- Siento ilusión, ganas y motivación. Conozco bien estas pruebas, no soy nuevo. Pero el día que no sientas ni nervios, ni ilusión, igual tienes que hacer otra cosa.



- ¿Qué referencias tiene, del circuito de Bermudas? La prueba debutó en el Mundial el año pasado y fue una carrera 'rara': tres noruegos coparon los tres primeros puestos.

- No conozco la prueba de haber estado allí. Se que es dura, en especial la bici. Hará calor y mucha humedad. El año pasado, los noruegos rompieron la prueba en bici. Será una carrera dura, pero intentaremos estar a la altura de las circunstancias.

Habrá que estar muy atento, especialmente en el ciclismo.



- En enero anunció oficialmente que regresaba a la distancia olímpica. Pero, ¿cuándo tomó la decisión, exactamente?

- El momento exacto no lo sé. Pero después (del Mundial de Ironman) de Hawai (en octubre) me puse a pensar. Me imagino que la decisión la tomaría en diciembre. Pero el regreso a la distancia olímpica, nunca dejó de ser una posibilidad, con miras a los Juegos de Tokio. Así que, después de Hawai empecé a pensarme de nuevo las cosas.



- En la mayoría de las pruebas que disputó en el Mundial casi siempre se preveía una guerra entre usted y los hermanos Brownlee (ingleses). En Bermudas estará Jonathan. Alistair, no. ¿Echará de menos esas batallas?

- Va a haber rivales suficientes. Mario (Mola, triple campeón mundial y líder del Mundial) es ahora el referente. Pero Jonathan siempre es peligroso y seguro que intentará endurecer la carrera. Luego está (el francés) Vincent Luis, también. Mario marca la referencia, pero luego hay un grupito de cinco o seis que también lo puede hacer bien.



- Aparte de Mario Mola y usted, en Bermudas competirán otro tres españoles, Fernando Alarza, Vicente 'Chente' Hernández y el vigués Antonio Serrat. ¿Cómo ve a los otros españoles?



- Los veo a todos muy bien, porque España ha sido el mejor equipo del mundo durante los últimos años. Alarza ya ha ganado muchas cosas; a 'Chente' puede que le falte algo de regularidad, pero acaba de ganar un Medio Ironman en Perú y puede estar en el 'top 10'; y Serrat es el más joven y aún tiene mucho camino por delante, pero puede tratar de tú a tú a cualquiera.



- Nadie mejor que usted sabe cómo se encuentra. Ahora mismo, ¿ve más cerca o más lejos los Juegos de Tokio?

- Hombre, yo soy optimista. Los veo más cerca, por mis referencias en los entrenamientos. Pero habrá que verlo; si hay un país ahora mismo en el que es difícil lograr una de las tres plazas olímpicas, éste es España. Porque quienquiera que se clasifique de entre los españoles, no irá a Tokio por ir: irá a luchar por las medallas. Aunque yo me veo con ganas de intentarlo.



- Dijo que haría las pruebas del Mundial de Bermudas, Yokohama (Japón) y después Leeds (Inglaterra), las tres en distancia olímpica. ¿Hay alguna novedad, en lo que al Mundial se refiere?

- De momento, sigo con esa idea. Después de Leeds, veremos. A lo mejor hago las pruebas sprint (la mitad de la distancia olímpica, es decir: 750 metros nadando, veinte kilómetros en bici y cinco más corriendo) siguientes; o, a lo mejor, me salto alguna de ellas. Todo irá en función de los resultados que saque.



- En febrero ganó en Geelong (Australia) un 70.3; y el pasado 31 de marzo fue quinto en la Copa del Mundo de New Plymouth (Nueva Zelanda) en distancia sprint, pero con buenas sensaciones y dando la cara en todo momento. Está contento, ¿no?

- En Geelong fue todo bien, porque era una carrera un poco más asequible. New Plymouth era sprint, que no es mi distancia: allí no acabé contento con algunos fallos, como en las transiciones, pero sí con el resto de las cosas. Espero estar mejor ahora en Bermudas, en la distancia olímpica.



- Y después de la prueba del sábado en Bermudas retomará una semana después la larga distancia en el Mundial multidisciplinar de Pontevedra. ¿Cómo se come esto? ¿No son muchos cambios? Al menos, llama la atención, desde fuera.

- Desde fuera y desde dentro. Desde dentro también llama la atención (ríe). Es difícil compaginar distancias tan distintas. La prioridad, obviamente, son las 'World Series'. Y puede que la preparación con miras a Pontevedra (donde nadará tres kilómetros antes de pedalear 120 y correr otros treinta) no sea la idónea.

Pero los Mundiales de Pontevedra son en mi ciudad y tengo una obligación moral. Quiero estar ahí y hacerlo lo mejor posible. Son distancias diferentes, pero espero ser competitivo.





