As Relfas por fin ve un triunfo

"Equis" busca con un pase el desmarque de María Calvar, ayer en As Relfas. // José Lores

"Equis" busca con un pase el desmarque de María Calvar, ayer en As Relfas. // José Lores

El Sárdoma ganó su primer partido en casa esta temporada precisamente en la última jornada de Liga y el equipo que entrena Dani Núñez evitó otro triste récord negativo en su séptima temporada consecutiva en la categoría de plata, pues nunca se había quedado su campo huérfano de victorias.

El equipo sardomista cerró la segunda vuelta con goles (la primera vez que puntúa sin que el rival le marque), resolviendo el choque al filo del descanso para sumar su cuarto triunfo de la temporada, el primero como anfitrión. Un primer cuarto de hora de tanteo llevó después al Sárdoma a tomar el mando. Esa bendita banda (Mayra-Yaiza) se asoció una vez más para crear peligro con dos internadas por la banda de Mayra, la segunda convertida en gol por Yaiza. A un minuto del descanso dejaban casi sentenciado el partido en otra acción en la que participaba la jugadora argentina. Un centro lateral de Irene Fernández era peinado por Mayra y María Calvar marcaba.

En el segundo periodo, Sárdoma y Victoria se alternaron el control del balón de un encuentro que hubiese acabado con el marcador del descanso si Irene Fernández no hubiera puesto la perfecta guinda al triunfo. La sardomista dribló a una jugadora, se fue de otra y, a cinco metros del pico del área, chutaba para que el cuero entrase a un palmo de la escuadra izquierda de la portera coruñesa.

Con todo, la temporada no para. Este miércoles, en el Federativo de Coia (21:30 horas), semifinal de la Copa Deputación (la final de la Delegación de Vigo) entre Sárdoma, que tumbó al Matamá, y Valladares. Y el domingo 28, la cuarta jornada de la Copa de la RFGF, con los duelos Victoria FC-Matamá en Santiago, Deportivo-Sárdoma en Abegondo y Victoria CF-Valladares en A Coruña.

Este año, las de Dani Núñez habían recibido a la formación blanquiazul en Copa, con otra derrota (0-3) que dejó algunas similitudes. Si aquel día el 0-1 llegó al sexto minuto, en esta oportunidad Peke aprovechaba un error defensivo para marcar en el mismo minuto, comenzando a dar al cuadro visitante el título con dos jornadas por jugarse.

El Sárdoma, bien plantado, no generó mucho pero tampoco se vio agobiado. ¿La diferencia? Que su oponente firmó dos goles en tres acciones antes de irse al descanso. Y en la segunda mitad acribilló a la zaga anfitriona por las bandas, con centros letales de Patri Díaz y Patri López que noquearon a las viguesas en la recta final de partido. El once local tuvo alguna ocasión (Nerea) pero no la materializó.

Al final, el Dépor lograba su primer título y jugará los cruces de ascenso a la Liga Iberdrola. Sus jugadoras lo festejaron en el campo.

Ahora, el parón liguero del fin de semana dará paso a la tercera jornada de la Copa de Segunda División, con el Matamá festejando su ascenso ante su público en Penedo da Moo frente al Sárdoma (domingo 7). El clásico de la categoría. Y después, la Copa Deputación, en miércoles.

En el resto de partidos de la jornada, el Valladares cayó por 7-2 en su visita al Racing Féminas mientras que el Matamá empató a un gol (1-1) en el campo del Friol.