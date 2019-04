Dos acciones decisivas

Boufal necesitaba una tarde así. No es la primera vez que es el mejor jugador del Celta en un partido. El pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid sin ir más lejos. Pero tradicionalmente no le acompañaba el marcador o no había tenido incidencia en las jugadas decisivas. Ayer sucedió todo lo contrario. De su indiscutible talento salieron los dos goles del Celta. El primero tras un regate a Porro y el pase atrás a Aspas; el segundo, tras un gran disparo desde la frontal del área. Por fin el equipo le dejó mano a mano con su lateral, con tiempo para encararle e inmediatamente lo ha traducido en acciones decisivas. Ha llegado bien al final de temporada.