"Es un partido importantísimo"

Fran Escribá destacó ayer la gran importancia que tiene para el Celta el encuentro frente al Girona, primero de una secuencia de tres partidos en ocho días que van a definir la batalla por la permanencia. "Sabemos que ocurra lo que ocurra no va a ser definitivo, pero volvemos a entrar en una semana con tres partidos, con enfrentamientos directos entre rivales que están en una situación parecida a la nuestra y, aparte de por la cercanía, el partido más importante es este del Girona. Confiamos en volver a hacer un buen partido en casa y llevarnos los puntos.", declaró.

El preparador celeste considera clave la intensa semana que afronta su equipo y no ve con malos ojos la posibilidad de repetir los siete puntos de nueve conseguidos en la anterior semana de tres encuentros contra el Villarreal, el Huesca y la Real Sociedad. "Es inevitable pensar en el primero, que es el más importa, pero es cierto que entramos en una semana importantísima con nueve puntos en juego. En la otra semana de tres partidos yo no me conformaba con siete, aspiraba a más, pero siete era un número muy bueno. Ahora, en la situación en el que estamos pensamos, en el Girona pero si pensamos globalmente hacer siete puntos nos acercaría muchísimo al objetivo", apuntó.

El técnico valenciano no se fía, sin embargo, de la mala situación del Girona, un equipo que esta temporada ha funcionado mucho mejor como visitante que como local y que, a juicio de Escribá, debería ocupar una posición más desahogada en la tabla. "Es un equipo que tiene muy buen juego directo, con gente muy peligrosa, como es Stuani y cuenta también con jugadores rápidos y con muy buen manejo de balón. Evidentemente, una de las facetas a las que debemos dominar son las son la transiciones defensivas porque nos pueden llevar al límite si no estamos bien posicionados", advirtió.