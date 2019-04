Brais Méndez y Juncà encaran la recta final de su recuperación

Brais Méndez y David Juncà se encuentran en la recta final de recuperación de sus respectivas lesiones musculares y podrían estar en condiciones de reaparecer en Butarque a finales de la próxima semana en el último de los tres encuentros que el Celta afrontará en los próximos días.

Así lo confirmó ayer Fran Escribá, que celebró la buena evolución de ambos futbolistas, aunque precisó que no se va a correr el menor riesgo con ellos para evitar la posibilidad de una recaída. "Afortunadamente, ahora mismo, salvo ellos dos, el resto de la plantilla está disponible, así que no vamos a tomar riesgos. Si están con garantías estarán y si no esperaremos a que pasen estos partidos", explicó el preparador celeste, que celebró la buena evolución de ambos futbolistas. "Los dos van bien, Brais esperábamos incluso que fuese más lento. De entrada estaba descartado para los partidos de esta semana y ahora mismo no podríamos descartarlo", apuntó el técnico, que precisó sobre el atacante mosense: "Evidentemente no llega a Girona pero no podríamos descartarlo porque está trabajando muy bien y prácticamente sin molestias pero ya digo que riesgos los mínimos a estas alturas de temporada".