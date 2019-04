andrés Senra "Tenemos que estar entre los tres mejores equipos de Galicia"

El Acanor Novás sigue en la pelea de la permanencia, con fe de sobra para rebañar las posibilidades que la clasificación les concede. En todo caso, el categoría en la que milite el equipo sénior la próxima temporada no alterará la política de la entidad. Andrés Senra y su directiva se presentan a la reelección, a día de hoy sin adversarios en el horizonte. Ambición, profesionalización, trascendencia social y cantera son conceptos que Senra enarbola.

- ¿Cree que habrá otras candidaturas?

- Queda tiempo hasta el día 30, pero no hay otras candidaturas y no creo que las vaya a haber. No habrá campaña electoral.

- ¿Habrá cambios en su directiva?

- Aún no está cerrada la directiva. En caso de seguir, que va a ser así, la mayoría tiene intención de continuar. Puede haber alguna baja de gente que lleve muchos años y le apetezca dar un paso a un lado. Trataremos de incorporar alguna cara nueva y no solo de directivos. Tenemos muchas ganas de meter a algún empleado, que se ocupe de la gestión; un administrativo, básicamente. Trataremos de profesionalizar el club.

- ¿Ha tenido que reflexionar mucho sobre su continuidad?

- A lo largo de cuatro años se producen altibajos. En algunos momentos te apetece abandonar. Es una tarea sacrificada y pensar en cuatro años más produce vértigo. Pero me gusta el cargo, me apetece seguir ayudando. Este año ha sido un master a nivel directivo. Y nunca dejaremos al club tirado. Teníamos claro que íbamos a seguir si no había nadie. Pero que quede claro que no es por compasión.

- ¿Qué balance realiza de estos cuatro años de mandato?

- En lo positivo incluyo el aumento del número de licencias y del patrocinio privado, que seamos el club del Baixo Miño con más socios, el ascenso o la Copa Federación del filial. En lo negativo, que seguimos arrastrando 20.000 euros de deuda. Pertenecen prácticamente todo a una empresa y una persona física. Trataremos de negociar con ambos y poder finiquitar el lastre. El momento más difícil ha sido acabar en el juzgado con un jugador. Te hace valorar si realizar esta labor altruista tiene sentido. También me dolió la destitución de Jota, con el que me unía una gran amistad.

- Se habla mucho de la falta de relevo generacional de las directivas en el mundo del deporte, de esa falta de vocación. Es raro encontrar un presidente como usted, de menos de 30 años de edad (va a cumplir 28).

- En O Rosal sí que hay un gen? El director de la banda, que es también una asociación importante, tiene ahora 30 años y lleva varios años en el cargo. Una de las candidatas a la alcaldía tiene 24. Se ve que hay madera de líderes. Es cierto que fuera de este contexto pequeño resulta raro encontrar gente joven o casi de cualquier edad que se quiera implicar en algo sin recompensa económica. Es complicado sacrificar otras cuestiones y anteponer un club a tu familia o tu vida.

- ¿Y por qué lo hace?

- Por sentimiento hacia el club, por querer llevarlo a lo más alto posible y seguir creciendo dentro de nuestras posibilidades. Creo que tenemos un buen equipo. Quiero que el Novás sea un club referente. Tenemos que estar entre los tres mejores equipos de Galicia a corto plazo. Nuestro objetivo es un proyecto ambicioso.

- La permanencia aún es posible aunque complicada. ¿Eso les hace dudar del rumbo?

- Los altibajos de los que hablaba están en ese tipo de cosas. Los resultados son importantes a nivel anímico. Pero vamos a seguir pase lo que pase. Hay opciones todavía, más de las que parecen, aunque el calendario sea complicado. Y creemos que nuestro rumbo es el correcto.

- Le cabe la satisfacción de una identificación extraordinaria entre O Rosal y el Atlético Novás.

- Son las cosas que ayudan a seguir. Hemos creado una ilusión que no se había visto antes. Sí que había tradición y una masa social importante. Pero es que ahora rondamos los 1.000 socios en una villa de 6.000 habitantes. Vas a Barcelona y hay 40 aficionados del equipo en el pabellón; vas a Segovia y hay 150. Eso te da fuerzas. Es nuestro principal patrimonio. Cuando pones en la balanza lo negativo y lo positivo, siempre te anima a seguir.

- ¿Su intención es que Isma Martínez siga suceda lo que suceda?

- Es pronto para hablar de eso. Creo que Isma se ha ganado el derecho a decidir hasta cuándo quiere estar aquí por su trabajo del día a día. No digo que sea el mejor entrenador que haya tenido el club, pero sí el más implicado. Lo valoraremos, pero para mí se ha ganado el derecho a decidir si quiere seguir. Me gustaría mantener a casi todo el bloque, independientemente de la categoría.

- Podría ser la tercera vez que asciendan a Honor Plata y desciendan a la temporada siguiente. ¿Desgasta psicológicamente?

- Soy una persona ambiciosa. Si estamos en Plata el año que viene, trataremos de dar un pasito al frente; si estamos en Primera, pondremos toda la carne en el asador por volver a Plata lo antes posible.

- Su equipo juvenil ha disputado el sector.

- De cara al futuro tenemos que trabajar en la cantera. Necesitamos una persona que se ocupe de visitar todas las localidades de alrededor, Tomiño, A Guarda, Oia o incluso Vilanova de Cerveira, que está a un paso. Nacen pocos niños en O Rosal. Como no consigamos aumentar el número de integrantes de la base, no sabemos cuál será el futuro del club.

- Es cierto que tienen un núcleo amplio de gente de la casa en el primer equipo.

- El año pasado ascendimos a la B con once jugadores de O Rosal. Este año tenemos ocho o nueve. Y hay foráneos que están echando raíces. Pero se ha abierto una brecha importante. Hace varios años que no sube un jugador al primer equipo. A esta generación, los Manu, Harris, Trigo y compañía, le quedan años. Pero tenemos que ir preparando bien la cantera. No nos podemos permitir tener un equipo compuesto por jugadores de fuera. Tenemos que ponerle un balón en la mano a cada niño del Baixo Miño e incluso de Portugal. Y organizar un torneo importante para la base; también apostar por la formación de entrenadores. Los hermanos Armán, Victor y César, están realizando un gran trabajo y realizando una excelente formación. A corto o medio plazo deberían estar preparados

- ¿Se pone fecha de caducidad como presidente?

- No. Pero sí creo que le acabaré cediendo el testigo a Manu Martínez, nuestro capitán. Siente el club como pocos y el cargo no le desagrada. Ya lo hemos hablado de manera informal. Es una posibilidad de futuro. Pero antes me gustaría cumplir algunos sueños, como volver a ver a Javi Díaz y a Cerqueira vestidos de rojo.