Paso atrás del Barbadás

El Barbadás se vio sorprendido en casa por un Juvenil de Ponteareas que se quedó a la media hora con uno menos y el empate final, 1-1, le deja a la misma distancia del segundo, seis puntos, porque el Estradense igualó también en su visita al líder Pontellas, sólo que sin goles.

El partido tuvo de todo, porque fue vibrante, disputado y emocionante. A los ourensanos les costó llegar a la puerta contraria en la primera parte, y cuando lo consiguieron no acertaron. Unai tuvo el 1-0, Groba el 0-1 para los pontevedreses, antes de dejar el campo por doble amonestación.

Nada más arrancar el segundo tiempo, un balón desde la esquina puesto por Champín fue rematado al larguero por Unai. Martín Fernández, atento en el segundo palo, adelantó a los azulones.

El Barbadás ya había hecho lo más difícil, ahora tenía que manejar el partido con un futbolista más o bien matarlo con un segundo gol. Lo buscó, lo tuvo dos veces, pero no lo encontró. No sólo eso, si no que se encontró con un discutido penalti en contra que Borja le paró a Besada. Minutos después, Lois remató un centro de Chema, 1-1.

Quedaba apenas un cuarto de hora y los de Manel Vázquz se lanzaron en tromba a por la victoria. La tuvieron Edu e Igor Sousa, pero el guardameta del Juvenil repelió sus remates.