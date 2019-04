El Matamá hace sufrir al líder en Penedo da Moo

El Atlántida de Matamá quería despedirse ante su público de la temporada con una victoria frente al campeón de liga, el Deportivo de A Coruña, pero a pesar de que el conjunto herculino sufrió, finalmente se llevó los tres puntos de Penedo da Moo.

El partido arrancó con propuestas muy diferentes: el Matamá salió a defender, bien replegado en su campo y esperando su momento para salir al contraataque y el Deportivo, a tener el control del balón e intentar asociarse para generar ocasiones de gol.

Esa era la intención, pero el resultado final fue que, en la primera parte, el Deportivo tocaba sin tener peligro en el último cuarto de campo y el Matamá era incapaz de progresar con el balón y carecía de continuidad cada vez que recuperaba la pelota.

El peligro sólo llegaba en las faltas laterales y saques de esquina, sobre todo para el Deportivo. En el minuto 30 la delantera del Deportivo Gaby, en un córner, conectó un remate que se fue al palo. Al descanso, 0-0.

La segunda parte empezó igual, sin ocasiones de gol y con el balón en posesión de las herculinas. El Matamá intentaba tímidamente apretar a su rival, para llegar con peligro hasta el área visitante, pero el partido discurría sin acciones claras para ninguno de los dos conjuntos. Así, hasta que en el minuto 75, nuevamente en un córner, Gaby acertó en un remate dentro del área pequeña para adelantar a su equipo (0-1, min. 75).

El Matamá no bajó los brazos e buscó, a través de balones parados, encontrar el gol pero no lo consiguió, aunque las pupilas de Edu González trabajaron muy disciplinadas todo el partido y maniataron a su rival, el campeón de Liga, que apenas pudo crear ocasiones de gol en todo el partido.

Oviedo Moderno-Sárdoma 11-2

Por su parte, el Sárdoma encajó una dolorosa y abultada derrota en su visita al Oviedo Moderno. Las ovetenses no tuvieron piedad de las viguesas y vencieron tras un arranque de partido espectacular en la faceta anotadora. A los 15 minutos ya iban ganando por cinco goles a cero.