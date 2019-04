Otra joya para la colección de Méndez

El UMMC Ekaterinburg, entrenado por Miguel Méndez y con Alba Torrens en sus filas, revalidó en Sopron (Hungría) el título de Euroliga femenina al imponerse en la final a otro equipo ruso, el Dinamo Kursk, por un cómodo 91-67. Es el quinto título que el entrenador vigués conquista con la escuadra rusa, a la que llegó en enero de 2018 y con la que solo ha perdido dos partidos desde su llegada.

Uno de esos partidos fue en el grupo de Euroliga. Otro, en la Premier League rusa, donde comparte el liderato precisamente con el Kursk (17-1), destinados también a encontrarse en la batalla por el trono europeo. El partido entre los dos grandes favoritos tuvo sin embargo poca historia ya que, tras un primer cuarto igualado (21-17), las a la postre campeonas rompieron el partido en el segundo con un parcial de 27-15 que les permitió llegar al descanso con la final encarrilada (48-32).

El Ekaterinburg también fue superior en el segundo acto (24-16) y no sufrió en el último, el único que no ganó (19-19), para sellar el triunfo en la máxima competición continental del baloncesto femenino ante un rival entrenado por otro español, Lucas Mondelo, y en el que también militan Marta Xargay y Anna Cruz. Esta final a cuatro tenía un protagonismo claramente español. El Kursk se había impuesto en semifinales a un USK Praga donde juega Leticia Romero. El Ekaterinburg había doblegado (81-59) al anfitrión, el Sopron entrenador por Roberto Íñiguez.

Y dentro de la legión española no faltaba además el tono celeste. Alba Torrens, dos veces MVP (2011 y 2014), aportó al campeón once puntos en los 25 minutos que estuvo en pista, en los que también capturó seis rebotes defensivos, entregó dos asistencias y robó un balón, terminando con una valoración de 16. La internacional mallorquina logró en Sopron su quinta corona continental. Es la segunda para el entrenador que la dirigió en el Celta y que se ha reencontrado con ella en Rusia, Miguel Méndez.

El vigués sigue ampliando un historial que incluye títulos en tres países. Méndez ganó con el Celta la Liga (2000) y la Copa de la Reina (2001); con el Rivas, la Copa de la Reina (2013); con el Familia Schio, la Lega en 2014, 2015 y 2016, la Copa en 2014 y 2015 y la Supercopa en 2014, 2015 y 2016.

La cosecha no ha parado con el Ekaterinburg, que lo fichó en enero de 2018. En esa campaña no perdió ningún partido, logrando la Premier League y la Euroliga. Tras arrancar esta temporada ganando la Supercopa y la Copa rusas, acaba de firmar una nueva Euroliga avisando además al Kursk de que no piensa ceder el trono casero.