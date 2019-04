Jacobo Montes: "No hemos visto al Coruxo que todos estábamos esperando"

Jacobo Montes, entrenador del Coruxo, afirmaba en la sala de prensa que "hemos jugado ante un equipo que ha sido mejor que nosotros en todos los aspectos. Hay poco que decir, felicitar al rival y, en la parte que nos toca, competir estos cinco partidos que restan, subir el nivel que hemos demostrado en este encuentro, porque no hemos estado bien, no hemos ganado duelos..., han sido mejores en todo. Estoy un poco decepcionado por todo, porque no hemos visto al Coruxo que quería ver. Hay que darle mérito al Pontevedra por lo que ha hecho. Lo que no quiero es que estos cinco partidos sean una dejadez, hacer una buena temporada y que estos últimos partidos desmerezcan el trabajo que ha hecho el equipo, que es para sacarse el sombrero".

"En la segunda parte", prosiguió Jacobo, "hemos corregido lo que habíamos hecho mal en la primera, equilibramos el partido, pensé que estábamos un poco mejor que ellos, pero sin generar excesivo peligro. Después cometimos una imprudencia que nos cuesta el partido, pero siendo realista en los noventa minutos el Pontevedra ha sido mejor y solo nos queda felicitarlos".