Luismi: "Creo que merecimos la victoria"

El técnico granate indicó en la sala de prensa que "en la primera parte ya teníamos que estar por delante en el marcador, y no tener que llegar a ese punto de estar sufriendo en los últimos minutos. Los partidos no son fáciles, sobre todo el Coruxo, que todos sabemos la segunda vuelta que está haciendo, que es un equipo al que no se le puede ganar fácilmente y había que sufrir hasta el final, pero mereció la pena. Siempre que te vas al descanso como te fuiste, echas de menos alguna de las ocasiones que tuvimos, pero el partido lo teníamos bastante controlado. Sí es cierto que el Coruxo dio un paso al frente, era capaz de asociarse un poco más de lo que no lo había conseguido en la primera parte, pero tampoco sin generarnos demasiado peligro. Estaba más preocupado en alguna transición, al volcarnos por querer ir a por el partido, que nos podían coger en una transición y hacer daño. Al final, supimos leer bien el partido, le seguimos manteniendo el ritmo y merecimos ganar".

Sobre la cuarta posición que ocupa el equipo, Luismi dijo que "cuando hay que dar ese plus y meterse ahí es ahora. Hemos conseguido dar ese paso y ahora tenemos que mantenernos ahí. Ojalá consigamos ganar el jueves y seguir en esa zona".