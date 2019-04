El CPA Gondomar desata la locura

Un instante de la actuación del cuarteto luso Say Yes, uno de los más aplaudidos. // FdV

Un instante de la actuación del cuarteto luso Say Yes, uno de los más aplaudidos. // FdV

EL CPA Gondomar en grupos pequeños, algo ya consustancial al torneo, el Say Yes luso en Cuartetos, el Conxuro Laracha en Cuartetos promocionales y el Ribex de Tui en categoría Júnior cosecharon la victoria en la segunda de las dos jornadas del IV Trofeo Internacional Concello de Vigo de grupos show, con una asistencia un peldaño inferior al sábado.

La organización, llevada a cabo por el Patín Vagalume Celtamotor y la Federación Gallega de Patinaje, cumplió los horarios previstos y, con el apoyo de un grupo de padres voluntarios del Vagalume, cuajó el mejor trabajo logístico de las cuatro ediciones celebradas hasta ahora con el patrocinio municipal, demostrando su plena preparación para asaltar el reto de un Campeonato de España de Grupos de Show en As Travesas, nunca hasta ahora celebrado en la ciudad. O un Ibérico, porque la grada se vino abajo con la exhibición final del Say Yes, ante público, alcalde y patinadores de todos los equipos que rodeaban la pista en la sorpresa final del trofeo.

Fue, de los dos días, el más internacional y de fabuloso espectáculo, con las agrupaciones portuguesas ofreciendo sus mejores programas y el actual subcampeón de España de Grupos Pequeños, el CPA Gondomar, demostrando ser el único club del país capaz de poner en muchos aprietos el dominio catalán.

También, como guinda, resultó jornada de sorpresas. Si el sábado los campeones del torneo (y, por tanto, de la Copa Galicia) fueron las mismas agrupaciones que en febrero se imponían también en el autonómico en Central, esta vez sus exhibiciones llevaron a un vuelco en las clasificaciones. El Ribex tudense, tercero en el Gallego y que cerraba la serie de actuaciones sabiendo que estaba obligado a superar los 82,00 puntos del Campus Stellae santiagués, campeón gallego júnior, lo bordó: 83,50 puntos y una exhibición que apostó por la música de Audiomachine ("Freaky Friday") para acabar entre los más aplaudidos de la tarde.

Después, el Conxuro Laracha (64,00 puntos) se alzaba con la victoria en Cuartetos Promocionales.

El ambiente se caldeó definitivamente con la entrada en liza de los Cuartetos. Seis clubes gallegos y uno luso peleaban por el título. Y el público, por vez primera en dos días, se levantaba de sus asientos para jalear su actuación. Con su "Magesty", en honor a Freddie Mercury, el nombre de "Queen" bordado en su vestuario y un bigote, el único cuarteto masculino del certamen encandiló por las dificultades técnicas propuestas, el ritmo a golpe del "I want to break free", del "We will rock you" o del "Who wants to live forever". Emotivo, emocionante y con la mejor puntuación: 9,1-9,0-9.3-9.0-9,0 en contenido del programa y 9,1-8,8-9,1-8,8-8,3 en impresión artística. Los subcampeones de Portugal en Sines 2019 rendían al público vigués con 90,00 puntos. El Alquimia coruñés, con su "Ansias de poder" (83,80), sorprendía al campeón gallego, el Axel Arteixo (81,40).

Pero lo mejor estaba por llegar. El cuarteto luso había firmado a las 18:50 horas la mejor puntuación de la historia del torneo? hasta que aparecieron ellas. Las nueve patinadoras del club gondomareño, subcampeón de España de Grupos Pequeños en Guadalajara, demostraron su altísimo nivel. Su "Saint Mary", una historia sobre el terrorífico (y real) hospital psiquiátrico londinense, volvió a levantar al público de sus asientos. Y los jueces, además, provocaron la euforia: 9,6-9,6-9,5-9,5-9,5 (contenido) y 9,9-9,8-9,7-9,9-9,9 (impresión) para un programa que acabó con una patinadora colgada boca abajo a modo de uno de los tratamientos que se practicaban en aquel sanatorio. Fueron 96,90 puntos que les otorgaban el tetracampeonato vigués y la mejor nota de todo el trofeo internacional. Al oro del Gallego y a la plata del Nacional han sumado la Copa Galicia.