Duelo de necesitados en Madrid

El Rápido de Bouzas afronta quince días muy importantes en su largo camino hacia la permanencia en la categoría. El de esta tarde posiblemente sea uno de los partidos más importantes de las últimas semanas. Los aurinegros se miden a un rival directo en la lucha por la permanencia, el Adarve, equipo que aventaja a los aurinegros en un punto, pero que solo ha logrado cuatro de los últimos dieciocho puntos disputados.

Un balance, en ese mismo periodo, inferior al logrado por los aurinegros, que han sumado diez de esos mismos dieciocho puntos. Un encuentro en donde la ventaja madrileña del terreno de juego pasa a un segundo plano por las peculiares condiciones del Baltasar Pujales.

Es un partido, por lo tanto, que se presenta muy abierto, y en el que se podría dar cualquier resultado. Además, los dos equipos le meterían presión a un tercer implicado en esta lucha por la salvación, el Las Palmas Atlético, que comenzará el partido del domingo ante el San Sebastián de los Reyes sabiendo si inicia el partido en puestos de descenso o no.

Michel Alonso, entrenador del conjunto aurinegro, afirmaba ayer que "es un partido muy importante si ganamos, pero creo que pase lo que pase aún no va a ser definitivo para el puesto de play out". Y es que no podemos olvidar, que el equipo boucense todavía se tiene que medir al Las Palmas Atlético, el día de las elecciones generales, y que los canarios están a tres puntos de los boucenses.

El técnico boucense no cuenta con Antas, que finalmente deberá pasar por el quirófano para curarle la fractura que tiene en la mano. El resto de los jugadores están en plenas condiciones y animados, ya que recuerdan que llevan tres jornadas consecutivas si conocer la derrota con dos victorias y un empate.

Uno de los factores que puede aprovechar el Rápido es la inquietud que puede aparecer en el conjunto madrileño si pasan los minutos y no llega el gol. Ese factor puede jugar a favor de los aurinegros, que podrían aprovechar alguna de las contras que se pueden generar. Un sistema de juego parecido al utilizado hace quince días en el campo del San Sebastián de los Reyes, y que tan buen resultado le dio con una importante victoria que les permite seguir vivos.

A priori, Michel Alonso no introducirá modificaciones en el "once" inicial con respecto al equipo que la semana pasada arrancó un punto en el último derbi vigués de la temporada. De esta manera, Brais Pereiro seguirá en la portería con Adrián y Cotilla en los laterales con un centro de la defensa formado por Vitra y Armando, aunque en determinados momentos podría contar también con la ayuda Toni Jou.

Por delante de la defensa Álvaro Clausí, mientras que el centro del campo estaría formado por Diz y Javi Sánchez en las bandas y Mouriño por el centro, con Youssef en ataque. No obstante, Michel podría optar por un 4-4-2, en donde Mouriño adelantara su posición para acompañar a Youssef como jugadores más adelantados.