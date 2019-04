El Barça, a la conquista de Old Trafford

Cuenta Gerard Piqué que durante su etapa en el Manchester United un error suyo en un encuentro contra el Bolton de Iván Campo y Anelka provocó su salida al Barcelona. Doce años después de ese fallo, el central regresa hoy a Old Trafford para disputar los cuartos de final de la Liga de Campeones (21.00 horas, Movistar Liga de Campeones) con el Barcelona.

El Barça enfoca los cuartos en un estadio en el que nunca ha ganado. Lo hace ante un revalorizado Manchester United, antes de Mou y ahora de Solskjaer, que tras tumbar al PSG en octavos reclama su lugar perdido entre los grandes de Europa. Desde la final de 2011, la que perdió precisamente ante el Barcelona, el equipo inglés está de capa caída en Europa.

Los Diablos Rojos, metidos en una buena dinámica de resultados, a pesar de haber perdido su último partido en la Premier, y sin haber jugado en fin de semana, se medirán a un Barcelona virtualmente campeón de la Liga y aspirante al triplete. Para ello, la entidad barcelonesa deberá espantar los fantasmas de la temporada pasada, cuando dejó escapar el paso a semifinales contra la Roma habiendo ganado en la ida por cuatro goles a uno.

La gran duda en el conjunto culé es Dembélé. El francés, lesionado y sin el alta médica, tendrá que pagar 10.000 euros por los daños que ocasionó en su vivienda en Dortmund antes de fichar por el Barcelona. Según publica "The Bild", atascó el retrete con una piedra de grandes dimensiones. "Apestaba por toda la casa", aseguró el casero del inmueble.

"Veremos cómo se encuentra en el entrenamiento y decidiremos. No es la vuelta del partido, sino que es la ida. En el anterior partido forzamos y se lesionó. No voy a correr un riesgo innecesario para que nos vuelva a suceder", explicó el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde. El resto del equipo catalán parece fijo. Arriba, volverán a estar Leo Messi y Luis Suárez.

Muchos más problemas presenta el once inglés. Alexis Sánchez, exjugador blaugrana, no estará sobre el tapete de "El teatro de los sueños". Tampoco jugarán Antonio Valencia, Darmian ni Bailly. Son dudas Marcus Rashford y el exjugador del Athletic Club, Ander Herrera. La principal estrella del Manchester, Paul Pogba, que no hace mucho se dejó querer por el Real Madrid, será titular en la medular.