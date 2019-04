Igualdad en el último derbi del año

Rápido de Bouzas y Coruxo afrontan esta tarde en el Baltasar Pujales, 16.30 horas, el último derbi de la temporada. Un partido importante para los dos equipos, pero especialmente para el Rápido de Bouzas, que llega más vivo que nunca a esta recta final de la temporada, y con todas las opciones para pelear hasta el final por la salvación de la categoría. Los aurinegros, además, iniciarán el derbi conociendo el resultado de su rival directo, el Las Palmas Atlético, equipo que todavía tiene que visitar Bouzas, y que podría llegar al Pujales igualado a puntos.

El Coruxo llega con una posición más relajada en cuanto a la permanencia se refiere, pero los de O Vao quieren mantener intactas sus opciones de poder pelear por una plaza para la próxima edición de la Copa del Rey.

Un encuentro que va a contar con muchos condicionantes. Uno de ellos es el propio estado del terreno de juego, irregular y con un bote diferente en cada una de las zonas. A eso hay que añadir las condiciones climatológicas, pues para esta tarde están previstas fuertes rachas de veinte e intensas lluvias, lo que puede incluir de forma decisiva en el desarrollo del encuentro.

El partido se jugará a primera hora de la tarde, ya que el cuadro aurinegro no quiere interferir para que el público acuda a Balaídos para presenciar el importante encuentro que el Celta disputa ante la Real Sociedad. Se mantendrá el precio de las entradas de toda la temporada, quince euros, y los abonados del Rápido no tendrán que pasar por taquilla al no haber sido declarado el partido como día del club. Aquellos que no puedan acudir al Pujales, podrán seguir el encuentro en directo por la TVG2.

Michel Alonso, entrenador del Rápido de Bouzas, pierde para el derbi a dos jugadores importantes, y que venían siendo titulares durante toda la temporada. Pablo Antas sufre una fractura en un dedo de la mano, y está a la espera de conocer si tendrá que pasar por el quirófano o no. El técnico no es optimista, y piensa que no podrá contar con el medio punta en lo que resta de temporada.

La otra ausencia será la de Iago López. El central vio la quinta amarilla el domingo pasado en San Sebastián de los Reyes, por lo que deberá cumplir un partido de sanción. Dos ausencias que obligarán a Michel Alonso a modificar el último "once", dando entrada a Vitra en el centro de la defensa en lugar de Iago y a Álvaro Clausí en sustitución de Antas como medio centro ofensivo.

El resto del equipo no debería presentar cambios, con Brais bajo palos, con Adri y Coti en los laterales y Armando en el centro de la defensa junto con Vitra; por delante Clausí y Toni Jou. En el centro del campo Diz y Javi Sánchez jugarán por las bandas con Adrián Mouriño por el centro, con Youssef como hombre más adelantado.

Menos problemas tiene Jacobo Montes, que dispone de todos sus efectivos, por lo que ha decidido convocar a todos los jugadores en el Baltasar Pujales ya allí facilitará la lista de los dieciocho convocados.

En lo que se refiere al posible "once" inicial del Coruxo, Jacobo Montes podría no modificar el equipo que la semana pasada inició el encuentro ante el Unión Adarve, con Alberto en la portería, Sergio y Antón en banda con Megía y Crespo en el centro; Yebra como medio centro ofensivo y un centro del campo en donde Juampa Barros y Pibe jugarán por banda con Jacobo Trigo y Mateo por el centro con Manu Justo como hombre más adelantado.

Michel Alonso, entrenador del Rápido de Bouzas, afirmaba tras el entrenamiento de ayer que "nos enfrentamos a un rival que está haciendo una gran temporada haciendo unos buenos números. No podemos olvidarnos que llevan doce jornadas consecutivas sin conocer la derrota. No obstante, nosotros hemos hecho un largo camino hasta ponernos a tres puntos del puesto de "play out" y sabemos que estamos en un momento crucial en donde los partidos de casa, en donde nos quedan pocos, son muy importantes".

Por su parte, Jacobo Montes, entrenador del Coruxo, afirmaba tras el último entrenamiento del equipo en el campo de Fragoselo, que "es un partido muy bonito y a ver si las condiciones climatológicas nos permiten disfrutar de un buen espectáculo. Creo que se va a ver un partido muy igualado, como en los típicos derbis, con dos equipos que llegamos en buenas dinámicas y con buenos resultados, el Rápido para salir de ahí abajo y nosotros para engancharnos a ese objetivo que ahora nos hemos fijado de luchar por un puesto para la Copa del Rey".

El entrenador del Coruxo tiene claro que "somos dos equipos que nos conocemos mucho. Nosotros al Bouzas los hemos visto mucho y seguro que Michel y su cuerpo técnico seguro que también. Es difícil que haya capacidad de sorpresa, porque a los cinco minutos, cualquier modificación que haya nosotros vamos a detectar las del Bouzas y ellos las nuestras. Puede haber alguna sorpresa inicial, pero en esencia nos conocemos mucho y no creo que sea determinante.