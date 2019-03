Raquel Carrera: "El objetivo es hacerlo siempre lo mejor posible "

La jugadora del Celta Zorka Raquel Carrera (Vigo, 2001) juega con la primera plantilla celeste en la Liga Femenina 2 pese a su edad júnior. A las órdenes de Cristina Cantero se quedó a las puertas de un ascenso que este año volverá a intentar. Además, el pasado año ha sido internacional con la selección sub 17 que disputó el Mundial en Minsk y también con el combinado sub 18, con el que logró la plata en el Eurobasket de Udine.

- ¿Se esperaba ser la elegida como mejor deportista de la pasada temporada)

- Estoy muy contenta y no me lo esperaba porque competía con grandísimas deportistas con muchísimo talento y estoy muy contenta simplemente de poder estar aquí.

- ¿A quién se lo dedica?

- Se lo dedico, sobre todo, a mi club, por el trabajo que hace diariamente; a mi familia, que también me apoya cada día y, cómo no, a mis compañeras y a mis entrenadores, que son los que me tienen que aguantar a diario.

- ¿Qué cree que ha pesado más en el jugado a la hora de elegirla?

- La verdad es que la temporada que estamos haciendo está siendo muy buena y el verano que tuve (con los combinados nacionales) también fue bastante bueno y creo que eso es lo que han tenido en cuenta.

- Esta temporada están ya clasificadas, otra vez, para la fase de ascenso.

- El objetivo siempre es hacerlo lo mejor posible y después, trabajando duro, si podemos ascender, perfecto, es lo que queremos. En el caso de que no lo consigamos, tocará seguir trabajando otro año más.

- Ha sido una gala muy especial para el Celta, que hace 20 años lograba su último título de Liga y que, además, veía cómo Ángela Molins recibía una mención especial.

- Ángela es como una más de mi familia, siempre está apoyándonos, y el club es un gran club y puedo estarles eternamente agradecida por todo el trabajo que han hecho conmigo estos cuatro años.

- Ya que menciona el trabajo del club, usted tiene una sensibilidad especial por la cantera, ya que es madrina de un equipo alevín.

- Siempre se empieza desde abajo y me encanta poder ayudarles en todo lo que me digan y poder estar ahí siempre y el Celta lo consigue cada día con la cantera.

- Este premio para usted es el mejor estímulo para todas esas niñas de las categorías inferiores y para las que puede servir de referente y estímulo.

- Todos empezamos así, en un club, trabajando desde abajo y evidentemente esta es la prueba de que todo se puede conseguir.