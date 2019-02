La permanencia pasa por el pabellón de O Porriño

El Porriño PBB afronta esta tarde un partido importante en su largo camino hacia la permanencia en la categoría. Los porriñeses reciben al colista del grupo, el Agustinos Leclerc de León, que únicamente cuenta con una victoria, en la décimo tercera jornada ante el Oviedo por un punto, 59-58. A once jornadas para la conclusión del campeonato, el partido de esta tarde se antoja como muy importante, ya que permitiría alcanzar una importante ventaja y, por otro lado se dejaría en la cuneta a un rival directo.

En lo que al capítulo de descensos se refiere, perderán los últimos tres equipos y el cuarto que peor coeficiente tenga de los grupos A-A y A-B. En estos momentos ese último equipo sería el Universidad de Valladolid, con cuatro victorias. Una situación que deja a los porriñeses con tres victorias de ventaja, de ahí la importancia de la victoria en el partido de esta tarde. Tanto es así, que la directiva porriñesa decidió dejar la entrada libre.

Jenaro Alonso recupera a Lucas, por lo que dispone de la totalidad de efectivos para recibir a los leoneses, aunque algún jugador no ha tenido muchas sesiones de entrenamiento, pero el entrenador dispondrá de todos los efectivos. El técnico porriñés apuntó que "solo nos vale ganar. Es una segunda final seguida ante posible, y recalco posibles, candidatos a pelear por no estar en los puestos de descenso. No cabe duda que de todos es el que más difícil lo tiene, pero esta situación puede ser un arma de doble filo, ya que pueden venir liberados de presión y nos pueden crear problemas".

Con respecto al conjunto leonés, Jenaro indicó que "son un equipo que su fuerte está en el juego a campo abierto, en sus situaciones de 1x1 y es un equipo joven. Buscaremos parar ese estilo de juego y recuperar sensaciones por nuestra parte de cara al aro. Llevamos cuatro partidos con un bajón importante en los porcentajes de tiro, pero puede ser un buen partido para recuperar esas sensaciones más que nada porque físicamente, estamos parejos, una de las pocas veces que esto ocurre en la liga".