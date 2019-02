Amfiv y Bilbao inician su serie

Iberconsa Amfiv y Bidaideak Bilbao protagonizan en Bouzas el primero de los dos enfrentamientos entre ambos equipos en apenas quince días puesto que vigueses y bilbaínos repetirán duelo el próximo sábado 23 de febrero en Valencia en los cuartos de final de la Copa del Rey de BSR. Será, sin duda, un encuentro de la máxima exigencia para los pupilos de César Iglesias ya que enfrente tendrán al segundo clasificado de la División de Honor, un equipo que perdió sus dos primeros encuentros ligueros pero que desde entonces acumula nueve triunfos consecutivos en el torneo doméstico y que, además, viene de lograr brillantemente su clasificación para los cuartos de final de la Champions Cup. Y será también una buena piedra de toque de cara a ese encuentro dentro de dos semanas en L'Alquería aunque con total seguridad ambos técnicos no mostrarán todas sus cartas y se guardarán alguna importante baza para tratar de sorprender a su rival en el torneo del K.O.

Por si la entidad del rival no fuera ya suficiente, el Iberconsa Amfiv, tal y como le sucediera en su último compromiso liguero frente al Mideba Extremadura, no ha podido preparar esta cita en las mejores condiciones. "Volvemos a la competición después de este parón de dos semanas, un periodo en el que hemos tenido la baja ya conocida del japonés Naohiro Murakami para disputar unos compromisos en Canadá con su selección nacional pero en el que tampoco pudimos contar con Julio Vilas, que la pasada semana no pudo entrenar por una infiltración, ni con la australiana Shelley Cornau, que también se perdió algún entrenamiento por una erupción en un pie", explica César Iglesias, técnico vigués, quien añade que "esta semana ha sido Mari Amimoto la que se ha marchado con su selección. Todo esto provoca que hayamos perdido bastante ritmo de juego en el cinco para cinco".

La temporada pasada, en la que Iglesias sólo tuvo a sus órdenes a cinco o como mucho seis jugadores durante gran parte de la campaña, sirvió como referente para paliar estos problemas e intentar que el Iberconsa llegue en las mejores condiciones posibles a su enfrentamiento con el Bidaideak Bilbao. "Tuvimos que ejercitarnos en situaciones de juego reducido pero sin poder probar las cosas en situaciones de juego real", puntualiza César Iglesias.

Enfrente estará un equipo que lleva varias temporadas llamando a las puertas de los títulos y que esta campaña parece en condiciones de dar ya el salto definitivo y dejar atrás el cartel de candidato para convertirse en una realidad. "Jugamos contra un gran rival como es Bilbao, un aspirante a todo en la Liga que ya tenía en pasadas temporadas un excelente potencial a lo que ha sumado más tamaño con la incorporación del mexicano Luis Jasso y más tiro exterior con la llegada del joven australiano Tom O'Neill Thorne. Estos fichajes provocan que tengan quintetos de juego muy compensados en cuanto a velocidad, tamaño y lanzamiento exterior", analiza el técnico del Iberconsa Amfiv, quien considera que "el rebote y el trabajo defensivo se antojan claves para que podamos tener opciones y competir, cosa que en Bilbao nos fue imposible por su gran acierto desde el exterior".