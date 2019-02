Marc Gasol y Mirotic, a por el anillo

El mercado de la NBA iba a quedar clausurado ayer por lo que resta de temporada, al cierre de esta edición, sin que se produjese el traspaso de Anthony Davis a los Lakers que tanta expectación había levantado. Los New Orleans Pelicans han preferido aplazar hasta el verano la presumible marcha de su estrella, seguramente con la intención de obtener un mejor trato por parte de los Celtics, que ahora no podían intervenir. Pero esas últimas horas de mercado han resultado en cambio fructíferas para dos internacionales españoles. Marc Gasol abandona su franquicia de siempre, los Grizzlies, y Mirotic, compañero hasta ayer de Davis, también cambia de aires. Los españoles han acabado en Raptors y Bucks, respectivamente; de equipos fuera de puestos de play off en el Oeste a los dos líderes de la Conferencia Este.

Marc Gasol ha sido traspasado por los Grizzlies de Memphis a los Raptors de Toronto a cambio del pívot lituano Jonas Valanciunas, el base Delon Wright, el alero CJ Miles y los derechos de una segunda ronda en el draft de 2024.

Gasol, de 34 años, en lo que va de temporada tiene promedios de 15,7 puntos, 8,6 rebotes y 4,7 asistencias. Ésta última es su mejor marca como profesional en esa faceta del juego y sólo está superado por el pívot serbio Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, que tiene 7,1 pase de anotación.

El jugador de Sant Boi deja a los Grizzlies como líder de todos lo tiempos en puntos, rebotes, tapones y tiros de campo. Marc Gasol, que ha jugado 11 temporadas con los Grizzlies, está empatado con el base Russell Westbrook en el cuarto puesto de la liga como el profesional que más tiempo ha estado con la misma franquicia. Su excompañero, el base Mike Conley, es el tercero con 12 temporadas con los Grizzlies.

El traspaso de Gasol, que en principio se pensó que podría irse con los Hornets de Charlotte, se ha dado minutos antes que se diese el cierre oficial permitido por la liga para esta temporada.

Gasol llegó a los Raptors, donde tendrá como nuevos compañeros al alero estrella Kawhi Leonard, excompañero de su hermano Marc con los Spurs de San Antonio, y al ala-pívot congoleño español Serge Ibaka, con el que se ha repartido en los últimos años el puesto de asimilado en la selección española. También tendrá entre los entrenadores asistentes al italiano Sergio Scariolo, el actual director técnico de la selección de España.

Milwaukee Bucks, el equipo con la mejor marca de la liga, adquirió por su parte al ala-pívot español de origen montenegrino Nikola Mirotic procedente de los Pelicans de Nueva Orleans, que, a cambio, reciben al ala-pívot Jason Smith, al alero Stanley Johnson y derechos de selección en el sorteo universitario.

El traspaso de Mirotic se produce a dos horas del cierre del plazo oficial en la NBA para que esta temporada pueda haber intercambios de jugadores entre los equipos que compiten en la liga. El traspaso incluye también a los Pistons de Detroit que antes habían enviado a Johnson a los Bucks.

Mirotic, de 27 años y que llegó a los Pelicans la pasada temporada traspasado por los Bulls de Chicago, ha disputado 32 partidos en la presente liga en los que ha conseguido los mejores promedios como profesional: 16,7 puntos y 8,3 rebotes. Además el exjugador del Real Madrid e internacional español ha logrado 2,7 triples de promedio por partido, el noveno mejor de la liga. Mirotic no había jugado en los últimos siete partidos al sufrir una lesión en la pantorrilla de la pierna derecha.

La eficacia encestadora de Mirotic desde fuera del perímetro será de gran ayuda a los Bucks, quienes tienen un promedio de 13,3 triples por partido, el segundo mejor de la liga, sólo superados por los Rockets de Houston (15,4). Los Pelicans reciben al veterano Smith, de 32 años, y varias selecciones de la segunda ronda.