Isco lamenta no gozar "de las mismas oportunidades" que sus compañeros

Isco Alarcón respondió a las declaraciones que Rubén de la Red realizó a EFE, en las que dijo que el Real Madrid "no espera a nadie", lamentando no gozar de "las mismas oportunidades" que sus compañeros, defendiendo su trabajo en entrenamientos y señalando a la falta de minutos con Santi Solari.



"Isco tiene que saber que el Real Madrid no espera a nadie", manifestó De la Red en un acto por el derbi madrileño, una competición benéfica de pádel con leyendas del Real y del Atlético de Madrid.



Las declaraciones llegaron a Isco, que no disputó ni un minuto en el clásico de semifinales de Copa del Rey ante el Barcelona, y respondió a través de su cuenta oficial en Twitter.





Totalmente de acuerdo con De la Red,pero cuando no gozas de las misma oportunidades que tus compañeros la cosa cambia... aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas! Hala madrid!!? — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 7 de febrero de 2019

