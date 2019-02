El argentino Barrientos apuntala al Vigo-Rías Baixas

El Vigo-Rías Baixas se presentó el pasado sábado sin la presencia de sus corredores de fuera de Europa. Uno de ellos es el argentino Julián Barrientos. Este exprofesional se unirá a la entidad presidida por José Luis Chamorro para convertirse en uno de los referentes del equipo.

Nacido hace 24 años en la localidad de Santa Rosa, en La Pampa, Barrientos ya ha defendido el maillot del conjunto flúor. En la temporada 2017 disputó con esta formación la Vuelta a Zamora, una prueba en la que brilló por su combatividad.

Ciclista todoterreno, ha alternado el campo profesional en Sudamérica con el Élite y Sub23 en España. Al máximo nivel ha pertenecido a la estructura del Equipo Bolivia y a las argentinas Municipalidad de Rawson y SEP San Juan, conjunto en el que militó la pasada campaña. Entre sus resultados más destacados durante el último año sobresalen la victoria en una etapa de la vuelta Doble Bragado y el cuarto puesto obtenido en el campeonato nacional élite de su país.

Gorka Beloki, mánager deportivo del Vigo-Rías Baixas, convenció a Barrientos el pasado otoño para que regresara a Europa. "Me llamó en octubre", comenta el ciclista de La Pampa, que desde entonces se ha ido preparando a base de "acumular muchos kilómetros y disputando alguna carrera en Argentina para ir encontrando mi ritmo. Me he sentido muy bien y estoy con ganas de que lleguen las primeras citas de la temporada".

Esta incorporación es la duodécima del Vigo-Rías Baixas, que iniciará su calendario participando el fin de semana del 16 y 17 de febrero en el Memorial Manuel Sanroma.