Serrat, listo para despegar

En el circuito embarrado, exigente y técnico de As Pontes el triatleta vigués Antonio Serrat se ha proclamado campeón gallego absoluto de campo a través, confirmando que ya está casi liso para iniciar una temporada en la que se fija el reto de elevar aún más el listón tras un 2018 excepcional.

Antonio Serrat está listo para despegar. El arranque de la temporada de triatlón es ya inminente y el vigués se prepara a conciencia para un 2019 en el que espera superar los excelentes resultados del pasado año, donde logró un décimo puesto en Montreal en las Series Mundiales, segundo en la Copa del Mundo de Weihai y plata también en los Juegos del Mediterráeno, y bronce en las Copas de Europa de Melilla y Gran Canaria.

Unos resultados que avalan su progresión. El pupilo de Omar González confía en que las lesiones le respeten para dar un nuevo salto este curso. Su título autonómico absoluto de campo a través, logrado el fin de semana pasado en As Pontes. "Aprovechando que nos cuadraba bien correrlo y era una prueba de nivel, ya que con suerte en Galicia hay grandes atletas, pues era un buen test para ver qué tal nos encontrábamos", dice el nuevo rey autonómico del campo a través.

En los últimos años ya había probado suerte en la disciplina. El año pasado incluso había subido ya al podio, con un tercer puesto. "Yo creo que las sensaciones tienen que depender más de cómo se encuentra uno que del puesto", indica. "Si luego el resultado acompaña, pues mucho mejor". "La verdad es que me encontré bien y creo que me hubiera encontrado por lo menos con las mismas sensaciones si hubiera quedado segundo, tercero o cuarto; las fuerzas me acompañaron y si se puede ir uno a casa con un campeonato gallego, pues estupendo, porque es algo que no se consigue todos los días".

Con un test exigente como el Autonómico de cross superado con nota, Serrat ya inicia la cuenta atrás para el arranque de la temporada: "Luego ya no habrá descanso". El primer puesto en As Pontes confirma además la calidad del trabajo realizado en pretemporada. "Empezamos a entrenar entre finales de octubre y principios de noviembre; en diciembre hicimos una concentración en altura en Sierra Nevada y luego en enero, yo creo que hemos podido entrenar bien por aquí", relata.

Todo el trabajo enfocado a "seguir creciendo" en 2019, tanto a nivel de resultados como a nivel físico. "A veces, te salen tiempos mucho mejores en entrenamiento que en la competición, donde por circunstancias los resultados no salen. Yo creo que lo importante es ver que las cosas van funcionando y poder expresarlo en las competiciones. Esperemos que se pueda mejorar, para eso estamos trabajando, para intentar hacerlo mejor", anuncia.

A punto de que arranquen las Series Mundiales, con la primera prueba prevista para el fin de semana del 9 de marzo en Abu Dabi, Serrat muestra su ilusión por poder competir con mayor asiduidad en el exclusivo circuito mundial. "Sería un gran paso que contaran con nosotros para más pruebas de las Series Mundiales. Rodarte mucho en este tipo de carreras te da más seguridad, más confianza", destaca. "Si puedes correrlas todas, al final estás compitiendo contra los mejores del mundo y en todas aprendes algo y podrás corregir errores en las siguientes. Sería bonito poder participar en más", anhela.

Así que espera estos días recibir la llamada que confirme su presencia en la lista de salida de la primera cita de Abu Dabi. "Posibilidades tengo, pero hasta que no lo vea no lo pueda confirmar. Es verdad que al volver Javi Gómez Noya a la distancia olímpica es normal que cuenten antes con él que con cualquier otro, pero como España tiene entre cuatro y cinco plazas, a ver si tenemos la oportunidad", confía. Eso sí, de confirmarse esa plaza ya anuncia que "hay que intentar aprovecharla al máximo".

Y es que de una buena actuación en una prueba depende la siguiente. "Yo no tengo el calendario tan fijado como Mario Mola o Gómez Noya, que pueden decidir a qué pruebas quieren ir. Al final es ir a una prueba, que salga bien y que te abra las puertas para otra. Se trata de ir poco a poco, ir a una prueba y, si sale bien, coger otra bala y a por la siguiente. Agobiarse y pensar ya en una prueba que sea en agosto o en septiembre no tiene mucha razón de ser porque pueden pasar muchas cosas", dice apelando a la sensatez.

Así que tampoco se agobia pensando en la posibilidad de ir a los Juegos de Tokio 2020. Tokio. "Javier Gómez Noya es cinco veces campeón del mundo por algo. Si vuelve sabes que va a estar delante, entre los primeros del mundo casi seguro. Así que si ya era difícil (clasificarse para los Juegos), ahora un poco más", explica. Aún así, celebra el regreso de Gómez Noya al circuito. "Uno lo que quiere es que estén los mejores y posiblemente su presencia nos hará sacar un puntito más y luego saldrán las cosas o no, pero te va a hacer crecer como deportista. Motiva también porque si puedes coincidir con él en carrera, pues es algo que te llevas también para el recuerdo", puntualiza: "A todo el mundo le va a motivar más competir con alguien tan grande como él y yo creo que eso es bueno para el deporte en sí porque va a hacer que todo el mundo se exprima más". También ve el vigués ventajas a nivel mediático. "Cuanta más gente de nivel haya en una prueba, más va a potenciar la difusión del triatlón y cuanto más se vea, mejor para todos".

Mientras, Serrat trata de asumir la mudanza de Fernando Alarza, que tras varios años en Pontevedra ha decidido este año formar parte del grupo de triatlón de la Universidad de Alicante. "Fue un poco inesperado para todos, tanto para los entrenadores como para los compañeros", dice Serrat. "Va a ser padre este año y supongo que querría estar más por casa", dice de su compañero, al que sigue considerando "un buen amigo".