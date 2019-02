Empieza el éxodo de las pistas

Unas obras de mantenimiento, que afectaron a las líneas, provocaron que las pistas de atletismo de Balaídos perdieran su homologación. La situación provocó la reunión de una comisión del atletismo vigués, con representación de la junta directiva de la FGA, para analizar las alternativas y solicitar además la "reforma integral" de la instalación. La última actuación, sin éxito, fue la petición por carta del Celta intentando retrasar la obra, pero hoy las pistas ya estarán cerradas.

No ha sido posible. La petición por parte del Celta de Atletismo, que remitió una carta al Concello solicitando el retraso del inicio de las obras en la pista de Balaídos, no ha fructificado. "Deportivamente nos cae mal en este momento, pero sé que han tratado de cambiar la situación, de arreglar las fechas, pero debido a que la empresa no puede tienen que ser ahora", asume el presidente del conjunto celeste José Antonio Serantes.

Hoy estarán ya cerradas, tras posponer un día el cierre en la búsqueda de una solución de última hora, para iniciar el pintado de las pistas, con la intención de dejarlas listas para una próxima homologación. "Llevar la obra más adelante igual implica cargarnos toda la temporada", analiza. El club celeste proponía la época de finales de marzo, pero la empresa no podía acometer el pintado de las pistas en esos días.

"Si las pistas no se homologan no podemos celebrar pruebas", añade, con el consecuente perjuicio para "las Series Municipales, el Trofeo Alfonso Posada...", enumera. Así que asumen que "aunque perjudique, tenemos que hacerlo ahora. No hay mucha opición", se lamenta.

Una vez asumido el cierre de la instalación por un periodo de unos diez días, el sentir general entre los clubes de la zona es "que lo hagan cuanto antes para recuperar la normalidad lo antes posible". Además, el cierre de la instalación impide a los atletas preparar los nueve campeonatos de España de las diferentes categorías que depara el calendario para los meses de febrero y marzo.

Serantes pone de manifiesto sin embargo la disposición del Concello para tratar de buscar una solución a la situación. "Han intentado posponer la obra. En este caso han tenido un comportamiento exquisito y han sido receptivos a nuestra petición", comenta.

Aún así, no hay marcha atrás. Hoy cierran las pistas y los atletas ya han empezado a buscar alternativas. Algunos clubes se irán a Cangas o a Moaña, otros optarán por las pistas del CUVI. Ya se preparan para pasar frío. Además, la instalación del campus universitario no permite la práctica de los saltos ni de los lanzamientos. El céltico David Gómez, por su parte, junto a Beatriz Viteri, optará por Portugal, concretamente el Algarve.