Garbajosa, de visita en Santiago

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, abogó ayer por defender de manera más contundente el producto baloncestístico "nacional" en vez de primar otros "intereses privados" que tan solo buscan el beneficio.

Garbajosa se ha pronunciado así este lunes en una rueda de prensa celebrada en Santiago de Compostela después de participar en un encuentro con representantes de la Federación Gallega de Baloncesto (FGB).



Al término del mismo, el exjugador ha respondido a varias preguntas de los periodistas relacionadas con la gestión actual de la Federación y con cuestiones relacionadas con las ventanas FIBA, en las que no participan los integrantes de los equipos que disputan la Euroliga ni la NBA.

Garbajosa ha precisado que "las ventanas pueden ser buenas o pueden ser malas", pero que no son un "problema" en sí mismas, sino la "consecuencia" del choque de dos "modelos deportivos" opuestos: uno centrado en el baloncesto de base y otro en los intereses económicos privados.



El presidente de la Federación ha apuntado que estos entes invierten muchos recursos públicos en la formación de jugadores que ahora no participan en este torneo y en incentivar el deporte en general, mientras que los promotores "solo buscan el rendimiento económico como empresas privadas", lo cual "está muy bien" y es "legítimo", pero si no se armoniza con el funcionamiento de las selecciones perjudica de forma clara al deporte base.



Así pues, ha considerado que se debe buscar una mayor "armonía" en las relaciones, como la que existe actualmente entre la FEB, la FIBA y la ACB, con las que ha dicho mantener una "excelente relación", que se ha plasmado en hechos concretos como la recuperación de los accesos a esta liga desde la LEB Oro.

"Si no defendemos las ligas nacionales, el deporte de nuestro país se acaba", ha advertido Garbajosa, que ha cerrado este tema llamando a "intentar hacer que la tarta sea más grande para todos" y no que sus beneficios se los lleve "uno solo".





Comezamos co encontro do Presidente @BaloncestoESP @jgarbajosa15 cos federados galegos. O Presidente FGB, Francisco Martín, acompáñao neste encontro con Clubs, Árbitros, Xogadores e Directivos. pic.twitter.com/Sr3xoKpsKn — FGB (@FGB_Baloncesto) 4 de febrero de 2019

El exbaloncestista ha destacado también el gran nivel alcanzado tanto por los jugadores como entrenadores españoles, y a éstos últimos los ha puesto como "referentes en todo el mundo", y ha animado a "defender la figura del seleccionador nacional" y valorar adecuadamente su función.De igual forma, ha defendido que la FEB premia el desarrollo de jugadores nacionales con incentivos en las ligas que organiza -LEB y femeninas-, en las que los clubes tienen beneficios por contratar a jugadores con ficha sub22 y con formación o arraigo.En lo referente a la reunión con miembros de la federación gallega, Garbajosa ha asegurado que mantienen una "excelente relación" con la misma que se refleja en la renovación del convenio para albergar los campeonatos de España infantiles masculino y femenino hasta 2020 por la buena gestión realizada.Asimismo, ha apostado por fortalecer este vínculo con el impulso de programas de promoción en colegios y escuelas de base junto con charlas técnicas y cursos de árbitros y entrenadores."Que te escuchen directamente creo que es importante", ha declarado, sobre el encuentro, en el que ha señalado que aunque "cada Comunidad autónoma tiene su propia personalidad", muchos de los problemas actuales son transversales a todas ellas, como el acceso a los suficientes recursos económicos.