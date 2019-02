Marcos Montes: "Tuvimos buenas sensaciones"

La expulsión de Jacobo Montes a diez minutos para la conclusión del encuentro hizo que fuera Marcos Montes quien acudiese ayer a la sala de prensa del campo de Barreiro. El técnico del Coruxo indicó que "las sensaciones del equipo han sido muy buenas, el equipo ha competido a un nivel muy alto, con balón y sin balón, y solo una genialidad de Iban Salvador en el dos a dos, que es una acción individual muy buena, nos ha privado de ganar. Creo que la hemos tenido en la jugada colectiva de Manu Justo que acaba con un mano a mano con el portero y sale fuera, y en ese momento hemos dejado de alejar el resultado y poder conseguir la victoria".

Sobre lo marrullero de los últimos minutos de partido, el entrenador indicó que "no voy a hablar del árbitro, pero creo que no hubo control del colegiado sobre el juego, y al final hubo demasiada tensión, muchas tarjetas y en el último cuarto de hora se ha jugado muy poco. El partido al final estuvo muy brusco, con poco juego, con mucha falta, mucho saque de banda, mucha interrupción y no hubo esa posibilidad de poder jugar esos últimos quince minutos".

"Queremos alcanzar lo antes posible los cuarenta y cinco puntos", prosiguió el técnico, "y no pasar los apuros de la temporada pasada. Creo que estamos en una buena línea. Llevamos tres victorias consecutivas y ahora un empate y creo que estamos en el buen camino".

Sobre el conjunto céltico, Marcos manifestó que "es un equipo que le imprime un ritmo muy alto al partido, con la posibilidad de conquistarte con espacios cortos al pie y con Apeh que es un jugador muy peligroso al espacio. Tienen diferentes recursos, y creo que en este encuentro el equipo a nivel defensivo ha estado sobresaliente y excepto en dos errores puntuales que nos ha podido correr en la primera parte, creo que lo hemos controlado bien".