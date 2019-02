Se suicida el internacional serbio Novak Boskovic a los 29 años

El internacional serbio de balonmano Novak Boskovic se ha suicidado este domingo por un disparo en la cabeza a los 29 años, según informan medios del país balcánico.

"El internacional serbio Novak Boskovic perdió trágicamente su vida en su casa familiar de Crvenka", confirmó la Federación Serbia de Balonmano, que no ofreció detalles de cómo se produjo su fallecimiento.

Sin embargo, el periódico serbio Blic informó de que el jugador de Sombor se suicidó en su casa de Crvenka, al norte del país, al dispararse una bala en la cabeza con una pistola que poseía de manera legal. En ese momento se encontraba su mujer en el domicilio, donde también vivía con su hija de cinco meses.

El lateral derecho, que militaba en el Hapoel Rishon-Lezion israelí, abandonó el país de Oriente Próximo el pasado viernes aludiendo motivos personales. Boskovic, que jugó en clubes como el Tatabanya húngaro, el Dinamo de Bucarest o el Maccabi Tel-Aviv, fue internacional en el Europeo de Polonia 2016.

"Todos están en shock", confirmó una fuente del Hapoel al The Jerusalem Post. "No hubo señales previas de que esto iba a suceder. Novak siempre sonreía, siempre estaba de buen humor y todos le querían. En el último partido fue la estrella del equipo, y de repente recibimos esta horrible noticia. No tiene explicación", concluyó.