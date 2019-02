El Sárdoma ya puntúa en su feudo

Las jugadoras del Sárdoma festejan un gol en As Relfas. // Alba Villar

Siete puntos de doce posibles en las cuatro jornadas de segunda vuelta y en lo que va de año, segundo partido consecutivo puntuando y sexto en fila marcando. Este Sárdoma es otro y los datos así lo manifiestan. El equipo de Dani Núñez, por segunda semana consecutiva fuera del farolillo rojo, rascó el empate ante el equipo revelación, que en la ida en Santiago le hizo un 4-1 a las blanquiazules y que también igualó (0-0) en su visita al Valladares.

Las viguesas afrontaban el choque con varias bajas por motivos personales o de estudios (Ainoa, Mayra, Yaiza, Sara Vázquez?). El carril izquierdo (Mayra-Yaiza), que enloqueció al Valladares una jornada antes, no podía alinearse. Núñez recompuso su once. María Calvar sigue siendo el perfecto comodín y Tania, en su primer partido de regreso a As Relfas (y segundo con la elástica sardomista), ya lo disputó al completo.

El Victoria FC dominó algo más de media hora y marcó en acción a balón parado. La primera parte fue visitante, pero al descanso se llegaba con mínima desventaja (0-1). Tras el paso por vestuarios, el técnico local dio entrada a la gijonesa Irene Santos intentando dar más mordiente a la ofensiva y el equipo vigués se adueñó del encuentro. Hasta dos palos, de "Equis" Márquez y de Irene Santos, tuvo el Sárdoma, que logró el gol del empate también a balón parado. Saque de esquina que remataba Irene Santos, rechace de Carmen y balón que le caía a Vicky para hacer el empate. En los minutos finales, el Victoria volvió a apretar pero As Relfas celebró el primer punto en casa esta temporada. En dos semanas llega el derbi ante el Matamá en Penedo da Moo.