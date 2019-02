A Sangriña se prepara para otra remontada histórica

Con motivo de la disputa del partido de vuelta correspondiente a la segunda fase de la Copa de S.M la Reina, el Club Balonmán Atlético Guardés lanza una campaña promocional bajo el lema 'Guardés posible' que incluye distintas acciones, la primera, la publicación de un video promocional del encuentro en el que las de Prades se juegan el pase a la fase final ante el Elche Mustang, con el que perdieron en la ida por 34-21.

Así, con el lema de "haremos posible lo imposible" empiezan a caldear el ambiente en A Sangriña para que se prepare para que el Mecalia lleve a cabo una remontada histórica como ya hizo ante el Granollers en la pasada edición, en la que fue capaz de enjugar una desventaja de ocho goles.





Para el partido, previsto para el sábado, 9 de febrero, a partir de las 19.00 horas en A Sangriña, el club ya ha hecho públicos los precios de las entradas.Así, los no socios tendrán que pagar 15 euros (adultos), mientras que los sub 20 pagarán 10 euros y los sub 13, 8. Los socios pagarían cinco euros, tres los sub 20, mientras que los sub 13 entrarían gratis. En cuanto a los simpatizantes (socios de entidades deportivas del Baixo Miño), los adultos tendrán que pagar 8 euros, 5 los sub 20 y 3 los sub 13. Los menores de siete años entrarán gratis en todas las categorías.Habrá venta anticipada de entradas de lunes a viernes de 20:30 a 22.00 horas.Por su parte, el Godoy Maceira Porriño también se verá obligado a remontar su desventaja del partido de ida. Las de Abel Estévez cayeron por 17-30 en la ida, disputada en el Pabellón de O Porriño. El sábado, a las 16.30 horas, jugarán la vuelta ante el KH-7 Granollers en el Palau D'Esports de Granollers.