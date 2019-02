Roberto Pazos salva un punto para el Ribadumia

El Barco sale por primera vez en la temporada de los play off de ascenso a Segunda B, al empatar con el Ribadumia sin goles en un partido muy intenso y con dos equipos que querían sumar los tres puntos para seguir soñando con sus objetivos. Los valdeorreses no consiguen acabar con los empates y suman otra semana, y van de cinco seguidas con tablas en el marcador final. Fueron muchas las oportunidades contabilizadas en la primera mitad en las botas del delantero Juanito, que prosiguieron en la segunda, en donde no estuvo afortunado ni con la cabeza ni con el pie.

Tampoco lo estivo Ivi Vales, Tabala y David Álvarez, aunque destacó la labor impresionante del portero visitante Roberto Pazos, que salvo a su equipo con paradas de mucho mérito. El Ribadumia apenas dispuso de ocasiones para intentar conseguir la victoria pero hay que aplaudir el trabajo realizado.