El Céltiga condena la ilusión del Arosa

El derbi de A Lomba se fue para A Illa finiquitando por completo las ilusiones del Arosa de seguir discutiendo una de las cuatro primeras plazas. Nuevamente un vilagarciano volvió a ver puerta en su casa, pero sin vestir de arlequinado. Ya había sucedido con Jorge Fajardo y Fernando Lezcano, pero ayer Pablo Pillado lo hizo por partida doble. Un penalti materializado en el tiempo de descuento terminó decantando el triunfo de un Céltiga con la fortuna de cara.

El plan de partido quedó claro desde el principio. Por un lado un Arosa que renunció desde el principio a la elaboración frente a un Céltiga que, ya desde su dibujo, quiso ofrecer los menores espacios posibles a los locales. El 3-4-1-2 de los de A Illa, unido a la falta de confianza de los locales, supuso que el juego se moviese en una indefinición absoluta.

Las disputas, el juego directo y los segundos balones se convirtieron en vocablos de un lenguaje compartido por los dos equipos. De ahí que las situaciones a balón parado se convirtiesen en el recurso más empleado para acercar el juego a las áreas y escapar de la madeja en la que se había convertido la medular.

El Arosa encontraba su mejor versión cuando Javi Otero, por la derecha, y Chiqui por el otro costado, entraban en acción. Sin embargo, esa verticalidad no encontraba continuidad donde más claridad hacía falta, es decir, en el último cuarto de campo.

El Céltiga, con todos sus fichajes de invierno en el once titular, no alteraba su hoja de ruta. Apostó por un partido largo desde el principio y las cosas estaban yendo como querían. Aunque eso significara no inquietar lo más mínimo a Manu Táboas.

En la última media hora fue cuando el partido entró en una catarsis que fue en aumento. El balón fue protagonista en las áreas. Un buen centro de Luis García derivó en una volea de Cubas que se encontró con un defensa en su camino a gol. En el descuento, Pillado dejó helados a los locales.