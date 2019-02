El derbi más incierto de la temporada

Tarde de derbi, la que le espera a los aficionados vigueses esta tarde en el campo de Barreiro. El Celta B y el Coruxo llegan a este duelo en la máxima con buenas sensaciones, ya que los célticos suman dos partidos seguidos puntuando, y los de O Vao arrastran tres victorias consecutivas.

No obstante, a nadie se le escapa que es el Celta B quien llega más necesitado a este derbi, puesto que la zona baja de la competición está que arde y tres puntos marcan una línea muy delgada entre la tranquilidad y el drama. De hecho, entre el undécimo clasificado, el Celta B, y el último equipo que marca la zona de descenso, el Unión Adarve, la diferencia es de tan solo tres puntos.

El Coruxo vive una situación diferente. Aunque nadie se quiere mover del mensaje de que lo primero es la permanencia, a nadie se le escapa que en estos momentos comparten la última plaza que clasifica para la próxima edición de la Copa del Rey, y que la última plaza de play off está a tres.

Todos son alicientes para que el encuentro de esta tarde sea todo un espectáculo, aunque no es menos cierto de que es un partido en donde los dos equipos se conocen de sobra y que el mismo se podría resolver por pequeñas cosas. Algo parecido a lo que sucedió en el encuentro de la primera vuelta disputado en el campo de O Vao, en donde el filial céltico se llevó la victoria por la mínima.

Rubén Albés, entrenador del filial, convocó a todos sus jugadores disponibles en el campo de O Vao, Fran, Iván Villar, Pablo, Alende, Manu Farrando, Pampín, Sergio, Aarón, Robert Costa, Ros, Pastrana, Rai, Dani Molina, Ibán Salvador, Solís, Iker Losada, Dani Vega, Mancebo y Bermejo. En la lista incluyó a dos jugadores del equipo juvenil, Sergio e Iker Losada, aunque alguno de ellos podría caerse de la lista para incluir a Apeh, que ayer había entrado en la convocatoria del primer equipo y que con toda seguridad estará con el filial. En la lista están tres de los últimos cuatro fichajes realizados por el equipo, el guardameta Pablo, el mediapunta Bermejo y el delantero Mancebo. Quien no entró fue el último en llegar, Salomón Obama, que llegó hace pocos días a A Madroa. Quien no estará es el delantero Dennis Eckert, que salió cedido en este mercado invernal al Excelsior holandés. La incógnita está es saber si Albés utilizará a alguna de las nuevas incorporaciones en el "once" inicial para tratar de hacer algo diferente con lo que sorprender al rival.

En lo que al Coruxo se refiere, el equipo vive un momento plácido. Las tres últimas victorias han consolidado el equipo en la zona alta de la clasificación, lo que le permite llegar a este derbi confiado en sus posibilidades.

Jacobo Montes, entrenador del equipo de O Vao, hizo tres descartes a la hora de confeccionar la lista de convocados, cayéndose de la lista Nacho, Samu y Barril. El técnico afirmaba tras el entrenamiento de ayer en las instalaciones de Fragoselo, que "es un partido muy bonito. Los dos equipos llegamos con buenas dinámicas. Ellos viene de dos buenos resultados y nosotros de tres, y creo que se va a ver un derbi apretado, como todos, seguramente corto de goles, de mucho control, de mucho respeto, sabiendo nosotros lo que hacen ellos y viceversa, y por lo tanto un partido cerrado. No obstante es un derbi y por lo tanto es un partido bonito de jugar".

Lo que tiene claro el entrenador del Coruxo es que "no creo que haya sorpresas. Con las tecnologías que hay hoy en día, nosotros tenemos controlados al Celta B y ellos nos tienen supercontrolados a nosotros. Somos dos equipos que conocemos lo que va a hacer el rival, aunque posteriormente será el campo el que dicte sentencia. A lo mejor tienes un mal día o no estás ajustado o le puede pasar a ellos. No creo que haya sorpresas en lo que a alineaciones o cambios en el modelo de juego se refiere".

Sobre el rival que puede esperar el Coruxo, Montes indicó que "espero a un Celta B intentando ser protagonista, con un buen juego posicional. Cuando pueden correr son peligrosos y nos vamos a encontrar con un rival necesitado por lo que nos vamos a encontrar a un rival complicado y bien trabajado. Nosotros hemos diseñado un plan de partido a ver si somos capaces con una movilidad que tenemos preparada hacerles daño".

Barreiro se vestirá de gala para este derbi, en el que los socios del Celta tendrán acceso libre al campo, mientras que el precio de las entradas para el público en general será el de siempre, de quince euros.