Carlos Canal, séptimo en Bogense

El gallego Carlos Canal se confirmó este sábado como uno de los jóvenes valores del ciclocrós español, al finalizar en séptima posición la prueba júnior de Campeonatos del Mundo, que se disputan en Bogense (Dinamarca).

El limiano rodaba en tercera posición a principio de carrera, pero se le salió la cadena, lo que le hizo perder toda opción de terminar en el podio.

"Eso me hizo perder un minuto", expuso en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Ciclismo en Twitter.

Carlos Canal, que aspiraba a todo tras haber sido segundo en la prueba de la Copa del Mundo de Hoogerheide (Países Bajos) y tercero en Pont-Château (Francia), aseguró que tenía "piernas" para un mejor resultado, aunque se mostró "contento" con su séptima posición.

Así, tras unos primeros compases en los que, junto a Gonzalo Inguanzo, rodaba en cabeza el gallego sufrió una salida de cadena que le llevó a perder alrededor de un minuto con el grupo delantero. Desde entonces, su carrera se convirtió en una constante remontada llena de coraje que le auparía definitivamente a una fantástica séptima plaza, luchando hasta los últimos metros por el Top-5. Una muestra del poderío del de Maceda al final de la carrera es que logró en el último giro la que ha sido la segunda vuelta más rápida al circuito de toda la carrera, solo superado por el oro, el británico Ben Tullet.

En esa misma categoría, Gonzalo Inguanzo fue decimosexto. Miguel Sánchez (35º), Igor Arrieta (43º) e Ibai Ruiz de Arcaute (64º) completaron la representación española.

Feijóo, que se marcaba como ambicioso objetivo estar entre los 15 primeros en este Mundial, estuvo a punto de conseguirlo. Penalizado por una mala salida, tuvo que remontar e ir sorteando grupos, pudiendo incluso pelear en los giros finales por acceder a las quince primeras posiciones. "Me ha condicionado la salida, ya que he tenido que ir rodando sobre el puesto 40, pero después vuelta tras vuelta iba pasando con mucha fuerza grupos. Me he encontrado muy fuerte desde el principio. Para el año que viene espero acumular más puntos, salir más adelante y disfrutar más del Mundial", señalaba nada más bajarse de la bicicleta.