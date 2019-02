Canal y Feijóo buscan hacer historia en Dinamarca sobre un circuito helado

Los ciclistas ourensanos Iván Feijóo y Carlos Canal compiten hoy en los Mundiales de ciclocross que se celebran en la localidad danesa de Bogense bajo gélidas temperaturas. La presencia de hielo sobre un circuito que los especialistas catalogan como rápido añade incertidumbre a lo que puede suceder en las carreras que abren la programación, la de los júniors a las 11.00 horas y la de los sub 23, a las 13.00. Mañana llegará el turno para la tercera representante del ciclismo gallego en la selección española, con el concurso a las 11.00 horas de la marinense Irene Trabazo en la prueba de las sub 23.

Los últimos test son alentadores para las aspiraciones para Carlos Canal. Justo una semana después de proclamarse campeón de España en Pontevedra, el de Xinzo de Limia lograba un histórico tercer puesto para el ciclocross español en la prueba de la Copa del Mundo celebrada en la localidad francesa de Pontchateau. Llegó a liderar la carrera por momentos, demostrando ambición y sintiéndose protagonista hasta que en el esprint fue superado por dos belgas.

La pasada semana, el de Xinzo de Limia subía un peldaño en el podio de la Copa del Mundo celebrada en Hoogerheide (Holanda). Canal se muestra cauto en su pronóstico de cara a lo que califica como el "último asalto" de una temporada memorable: "Hemos confirmado lo que pensábamos, que el trabajo de las Navidades había sido bueno. Estamos a un nivel muy alto para poder rendir al máximo en este Mundial. "Piernas tengo para hacer algo bonito, pero tampoco nos estamos obsesionando con el resultado", apunta.

El de Xinzo cree que las características del circuito pueden favorecerle: "Tiene rectas muy largas, de mucho motor, de poner un ritmo alto, y me puede venir muy bien. Eso también habrá que confirmarlo en carrera, pero por lo que he visto me transmite bastante confianza". Canal asegura está preparado contra las temperaturas bajo cero y visualiza una prueba en la que podría pasar de todo: "La carrera de los júniors siempre ha sido 'muy loca'; todos están al mismo nivel prácticamente, aunque en estas últimas citas de la Copa del Mundo sí que hemos visto que hay un claro favorito, Witse Meeussen, que parece que tiene un puntito más, pero hay tres o cuatro que pueden marcar la pauta de la carrera; a estos son a los que hay que estar atentos".

En clave de previa, anuncia que lo dará todo: "Por mi parte, sé cómo tengo que correr, cómo funciono y cómo mejor rindo. Intentaremos no cometer fallos y darlo todo". El seleccionador español, Pascual Momparler, avala las aspiraciones de Carlos Canal y su compañero Gonzalo Iguanzo, aunque previene de los azares de la alta competición: "Desde 2016 no teníamos una opción tan clara de podio. De todas maneras, hay que ser prudentes porque son muy jóvenes y son carreras difíciles, con mucho estrés, y un enganchón o una avería te pueden apartar de la cabeza. En una carrera de 40 minutos ya es difícil reponerse".

La segunda baza en tierras danesas entra en liza en la categoría sub 23. Iván Feijóo, flamante campeón de España por delante del primer candidato en las quinielas, el catalán Jofre Cullell, que también tomará la salida en un terceto español que completa Xabier Murias, asegura sentirse en un buen momento ante una nueva cita mundialista. "Llegamos con buen punto de forma. Los duros entrenos me pasaron factura en la última Copa del Mundo, pero ya estamos más relajados para intentar llegar al máximo al Mundial, donde sabemos que podemos hacer una buena carrera".

El de Allariz afirmaba además que le encuentra ventajas al trazado: "El circuito en principio debería irme bien, aunque ya veremos cómo influye el frío, la nieve. Un buen resultado sería entrar entre los 15 primeros en este segundo año de sub 23. La salida y salvar bien la primera vuelta será muy importante". En Hoogerheide, Feijóo finalizaba el 28º y en Pontchateau marcó tiempos de cabeza para recuperarse de una caída inicial.