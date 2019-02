Vigo vuelve a ser protagonista

La Escudería Rías Baixas se ha reunido con el Concello recientemente para acercar posturas sobre la organización de la 53ª edición del Rallye Recalvi Rías Baixas. La organización, a través de su promotor, Chema Rodríguez, le ha presentado la planificación para esta edición, que se disputará los días 17 y 18 de mayo. Será una edición en la que Vigo vuelve a tomar el protagonismo. "El Concello quiere apostar por la prueba y quiere que Vigo tenga todavía más presencia", afirma el presidente de la escudería, Fernando Mouriño.

Así, a falta del visto bueno del Concello, la idea es la de recuperar el emblemático tramo de O Castro (que se retomó en la edición de 2012 después de muchos años de ausencia en el itinerario del Rally Recalvi Rías Baixas y que volvió a disputarse en 2013). Este tramo tendría lugar el viernes, 17 de mayo (festividad en Galicia con motivo del Día das Letras Galegas), y los vehículos participantes realizarían dos pasadas con el mismo recorrido de 2012.

El parque cerrado estaría ubicado en Samil, al igual que el año pasado, por lo que se estudia la posibilidad de encontrar una ubicación en el centro de la ciudad para el reagrupamiento de los vehículos, donde puedan quedar expuestos al público, y que no tengan que volver a las inmediaciones del Verbum entre una y otra pasada. El tramo de O Castro supliría, de este modo, la ceremonia de salida de Príncipe. "No tiene sentido hacer la ceremonia de salida en Príncipe y luego ir a O Castro, porque dividiríamos al público", analiza Mouriño. "A ver qué sugiere el Concello, nosotros encantados con encontrar una buena ubicación en el centro para que los coches estén expuestos y la gente pueda verlos", añade. De no encontrar una ubicación viable, no "quedará más remedio" que volver a Samil entre pasada y pasada.

Pero, además, con el diseño presentado al Concello, Vigo volverá a tener protagonismo en la segunda jornada, con el tramo del monte Alba, que llevaría por nombre Vigo-Alba. La jornada del sábado, día 18, se completaría con los tramos Gondomar-Porriño y Salceda. Otra de las grandes novedades es que en esta edición se realizarán tres pasadas a cada uno de estos tres tramos. No se descarta, de todos modos, la introducción de algún tramo más en el programa de competición.