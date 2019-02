Nicolás Rodríguez, séptimo en 470 tras la tercera jornada

Los regatistas españoles se enfrentaron ayer a la tercera jornada del Hempel World Cup Series Miami que organiza la World Sailing y al término del día seis tripulaciones nacionales se mantenían en puestos de Top 10. Blanca Manchón (RS:X W) y Xammar/Rodríguez (470 M) están en séptima posición; Mas/Cantero (470 W) y Martínez/Maslivets (Nacra 17) son octavos mientras que Cornudella/López (470 W) son novenas. Ángel Granda (RS:X M) finaliza la jornada en décima posición.



Jordi Xammar y el vigués Nicolás Rodríguez mostraron su mejor versión en esta tercera jornada de la Copa del Mundo de Miami y dieron un salto importante en la clasificación de los 470 escalando hasta la séptima posición de la general. El equipo catalán-gallego, que en los dos primeros días había tenido unos parciales de 12+18, consiguió una cuarta posición en la primera manga seguida de un tercero en la segunda.



Las dos tripulaciones españolas de 470 femenino también aprovecharon la jornada para sacar su mejor versión y ambas cerraron el día entre los diez mejores barcos de su clase. Silvia Mas y Patricia Cantero, con un 8+2 en las pruebas de hoy subieron a la octava posición, a nueve puntos de las medallas, mientras que Bàrbara Cornudella y Sara López registraron un 2+10 con el que alcanzaron la novena plaza de la general.



Diego Botín y Iago López Marra cerraron su peor día en la Copa del Mundo de Miami. Con cuatro nuevas pruebas disputadas, y unos parciales de 24+16+30+22, cayeron hasta el puesto 15 de la general de los 49er. El equipo cántabro-gallego tendrá hoy la última oportunidad para escalar posiciones y volver a entrar en puestos de Top 10 para así disputar la medal race de su clase, programada para este sábado.





Jornada complicada en la #miamiworldcup , donde no hemos marcado nuestros mejores parciales con 24-16-30-22 situándonos en la decimoquinta plaza. Todavía queda mucha regata y vamos a luchar hasta el final para entrar en la medal race.



Foto: Sailing Energy pic.twitter.com/HYoReuUx84 — Botín & L.Marra (@botinmarra49) 1 de febrero de 2019

?? With this weekend's medal races looming, the battle out on the water is heating up ??



Don't miss the best bits from Day 3????



?? https://t.co/tyn0gUcsNS#hwcsmiami ?????????? pic.twitter.com/D8o2XGDV84 — World Sailing ???? (@worldsailing) 1 de febrero de 2019

Por su parte, Federico y Arturo Alonso decidieron no continuar compitiendo por las molestias en las costillas que arrastra el patrón asturiano debido a un percance sufrido en las jornadas previas al comienzo de la Copa del Mundo. "No puedo seguir compitiendo así, es peligroso y la lesión podría ir a más", declaró Federico Alonso con la vista puesta en una pronta recuperación.Jornada complicada para las tripulaciones españolas de 49er FX que disputaron dos nuevas pruebas. La viguesa Patricia Suárez y Nicole van der Velden registraron sus peores resultados hasta el momento en la Copa del Mundo de Miami y cayeron al puerto 15 de la general, a once puntos de los puestos de medal race. Támara Echegoyen y Paula Barceló cerraron el día en la posición 27 de la general provisional y las hermanas Carla y Marta Munté lo hicieron en el puesto 30.En RS:X femenino, Blanca Manchón continúa en la séptima posición tras haber navegado hoy tres pruebas, para un total de cinco. La windsurfista andaluza comenzó el día con un 21, que se terminó convirtiendo en su descarte, pero se rehizo enseguida con unos parciales de 4+6. En total, Manchón suma 31 puntos netos y está a solo ocho del podio. Mañana viernes, las tablas femeninas disputarán las últimas mangas clasificatorias previas a la medal race de este sábado.Los Nacra 17 hicieron tres pruebas y el equipo español formado por Iker Martínez y Olga Maslivets se situó en la octava posición provisional, a doce puntos de las medallas. En las dos primeras mangas sus resultados fueron de 10+6 pero en la última prueba del día registraron un 23, que pasa a ser su descarte. Con las medal race de su clase programadas para el sábado, mañana viernes será el último día para mejorar sus opciones de podio.Tara Pacheco y Florian Trittel bajaron al puesto 14 tras un comienzo desacertado con un fuera de línea en la primera manga de los Nacra 17. En la segunda prueba fueron novenos y en la última regata añadieron un 12 a su casillero. Con estos nuevos parciales, Pacheco y Trittel quedan a once puntos del Top 10. Además, Mitch y Rita Booth terminaron el día en la décimo novena posición.En las tablas masculinas, Ángel Granda tuvo un mal un día y descendió hasta el décimo puesto de los RS:X con unos parciales de 30+20+17. Por contra, el balear Sergi Escandell firmó su mejor participación de la competición y subió hasta la décimo sexta plaza de su clase. Tomás Vieito terminó el día en el puesto 39 y Fernando Lamadrid en el 45.En Laser, Joel Rodríguez ascendió hasta el puesto 21 de la general tras ganar la última manga de la jornada. Por contra, Joaquín Blanco cayó hasta la vigésimo cuarta posición. En Laser Radial, la canaria Martina Reino acabó el día en el puesto 22 de la general.Hoy se disputará la cuarta jornada de la Copa del Mundo de Miami en la que participan una veintena de tripulaciones españolas. El sábado 2 de febrero están programadas las primeras medal race, reservadas a las diez mejores tripulaciones, para las clases 49er, 49er FX, Nacra 17 y RS:X masculino y femenino. El domingo 3 de febrero será el turno de los 470 masculino y femenino, Laser, Laser Radial y Finn.