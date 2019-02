En manos de Unai Emery

Denis Suárez ha renovado con el FC Barcelona hasta el término de la temporada 2020/21, una más de las firmadas previamente, y jugará cedido hasta el final de esta campaña en el Arsenal. Según la prensa catalana, el Arsenal pagará entre uno y dos millones por el préstamo y la cláusula de compra que se reserva el club inglés se sitúa entre 20 y 25 millones. El canterano céltico se ha reencontrado con quien fue su entrenador en el Sevilla, Unai Emery. "Nos trae calidad y opciones en varias posiciones de ataque, así que podrá ayudar al equipo", aseguró el entrenador vasco.

"He presionado mucho para venir al Arsenal. Estoy por fin aquí y estoy muy contento", aseguró Denis Suárez en su primera entrevista a los medios oficiales del club londinense. "He venido a jugar lo máximo posible y ayudar al equipo a clasificarse para la Liga de Campeones", manifestó. El Arsenal está cuarto en la Premier League.

De momento, el equipo está vivo en la Liga Europa, donde se medirá al Bate Borisov en los dieciseisavos de final. "Me gustaría ganar la Liga Europa con el Arsenal, también. ¿Por qué no? Es un trofeo que gané con Emery en el Sevilla y me encantaría ganarlo aquí", se sinceró.

Reencontrarse con el técnico vasco ha sido clave. "Tengo una relación muy buena con él, es un técnico exigente y uno de los mejores del mundo ahora mismo. El del Sevilla fue mi primer año en la elite, en Primera División, y mejoré mucho como jugador gracias a él, realmente me ayudó. Fue gran parte de la razón por la que pude volver al Barça tras la cesión", añadió.

Su salida del Barça hará que deje de jugar, entre otros, con "el mejor jugador del mundo", en referencia a Leo Messi. "Pero la persona a la que más admiro en el mundo del fútbol es Andrés Iniesta Siempre ha sido mi ídolo". Preguntado por qué cosas sabía del Arsenal, el de Salceda afirmó ser fan de Dennis Bergkamp o Thierry Henry. "Algo que nadie sabe es que cuando era pequeño solía mirar la Premier en la televisión, y el Arsenal me inspiró de veras", remarcó.