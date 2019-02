David Ferrer se despide en el Mutua Madrid Open

David Ferrer ha elegido el Mutua Madrid Open como el último torneo de su carrera profesional, y el Mutua Madrid Open ha aceptado la decisión del español con los brazos abiertos. Este miércoles, la organización del torneo concedió el primer wild card a Ferrer, que podrá despedirse del circuito en la Caja Mágica, del 3 al 12 de mayo, ante los ojos de su público.



"David es uno de los tenistas más importantes de nuestro país, con una carrera para enmarcar, pero sobre todo es una persona excepcional, de las mejores que me he encontrado en el circuito", dijo Feliciano López, director del Mutua Madrid Open. "He compartido muchos años con él y puedo decir que ha sido un tremendo placer. Es un honor para nosotros que vaya a jugar el último torneo de su carrera en el Mutua Madrid Open. Seguro que será una emotiva retirada, en casa y ante los aficionados que han vibrado con su garra, su pasión y su entrega. Ferrer puede irse tranquilo porque ha dado todo lo que tenía dentro".





Para mi es una ilusión poder despedirme de mi gente en un torneo en el que me siento como en casa! Muchas gracias @MutuaMadridOpen por hacerlo posible!! https://t.co/x2OuxxVeKB — David Ferrer (@DavidFerrer87) 1 de febrero de 2019

Profesional desde la temporada 2000, Ferrer anunció a finales de 2018 su intención de despedirse de la élite en 2019 jugando algunos de los torneos más importantes de su carrera. El alicantino, que llegó a ser número tres del mundo, marcó el Mutua Madrid Open como la última parada de su camino en el circuito, antes de cerrar una exitosa etapa que concluirá a los 37 años.Ferrer ha participado 15 veces en el Mutua Madrid Open, logrando sus mejores resultados en 2010 y 2014, dos temporadas en las que alcanzó las semifinales. Según sus méritos deportivos, con 27 títulos individuales, el alicantino pasará a la historia como uno de los mejores tenistas españoles de todos los tiempos, con una carrera de leyenda que será recordada por siempre.Además de esos 27 títulos, Ferrer cuenta en su extenso currículo con tres Copas Davis (2008, 2009 y 2011), una final de Roland Garros (2013) y siete participaciones en las ATP Finals, que engrandecen aún más su figura.Coincidiendo en una época con cuatro gigantes de la talla de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray, cuatro colosos, Ferrer consiguió alcanzar un nivel competitivo tan alto como para entrometerse en ese grupo, abriéndose un hueco en el máximo momento de forma de sus oponentes, lo que subraya aún más el mérito del jugador español.Como motivo de la despedida de Ferrer del profesionalismo, el Mutua Madrid Open realizará una serie de actos de homenaje que se irán desvelando en las próximas fechas.