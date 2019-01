Susana Alonso ficha por el Tres Lunas Valdeorras-Merida

El equipo Tres Lunas D.O. Valdeorras-Merida Bikes ha comunicado oficialmente que Susana Alonso formará parte del conjunto para esta temporada. La corredora mosense, procedente del Extremadura Ecopulas GR 100, vuelve a un equipo gallego después de varios años plagados de éxitos. Alonso es la actual campeona de España Élite XCUM, campeona gallega XCM Élite, subcampeona de España XCM y fue internacional con España en el Mundial de Italia 2018.

"Estoy especialmente ilusionada con este proyecto", indica Alonso. "Hacía tiempo que tenía ganas de correr para un equipo gallego y este verano, cuando me propusieron la idea, me encantó. A nivel personal me permite seguir disfrutando y evolucionando en mi deporte. Y que un equipo gallego haga una apuesta tan grande supone un paso muy importante para impulsar nuestro deporte, tanto a nivel profesional como amateur. Me siento afortunada por esta nueva etapa".