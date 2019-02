La Secretaría Xeral recomienda suspender mañana las actividades deportivas en el exterior

La Secretaría Xeral para o Deporte ha emitido una nota pública en la que recomienda que no se realicen actividades deportivas durante la jornada de hoy debido a las inclemencias meteorológicas.

"A Axencia Estatal de Meteoroloxía e MeteoGalicia alertan dun fenómeno meteorolóxico adverso que chegará a nivel vermello por mar combinada do oeste e o noroeste de 8 a 9 metros e vento do oeste forza 8, que comezará as 9,00 horas do venres día 1 de febreiro e prolongarase ata as 20,00 horas do mesmo día. Este adverso afectará ás zonas de predición meteorolóxica do oeste e suroeste da provincia da Coruña e á provincia de Pontevedra. O risco será importante, nivel laranxa, por vento, neve e costeiros, na provincia de Lugo e por neve na Montaña de Ourense", detalla el departamento autonómico en su nota..

Tres son las recomendaciones de la Secretaría Xeral para o Deporte: "A Suspensión de actividades deportivas no exterior nas zonas de predición meteorolóxica afectadas; a Secretaría Xeral para o Deporte comunicará esta incidencia ás Federacións Deportivas Galegas, solicitando que leven a cabo esta medida e fagan un seguimento dos partes meteorolóxicos durante a xornada na que se desenvolverá este adverso; para o caso de que as circunstancias da localidade onde se atopan as instalacións deportivas, supuxesen un risco superior ao declarado e pasase a unha declaración de nivel superior, as federacións e entidades deportivas poderán adoptar as decisións oportunas respecto da suspensión das actividades deportivas".