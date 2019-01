La "piedra en el camino" de Ben

El mediofondista de Viveiro Adrián Ben, que se estrenó como internacional absoluto en el Campeonato de Europa disputado en Berlín el pasado mes de agosto, ha relatado a través de Twitter la situación que viven muchos deportistas de élite a la hora de compaginar sus estudios con sus carreras deportivas de alto nivel.

El atleta del FC Barcelona, y que cursa un grado de Fisioterapia en Madrid, se encuentra becado en el Centro de Alto Rendimiento de la Blume, y trata de compaginar, de la mejor manera, ambas facetas, aunque no siempre le resulta fácil. Ayer en las redes sociales desvelaba la conversación con su profesor. "He hablado con mi profesor de la uni (UCM) para avisarle de que, debido a mi preparación y mis competiciones, me sería imposible asistir a dos practicas obligatorias; si habría alguna manera de recuperarlas. Su respuesta ha sido: 'Esto es la universidad, hay que elegir una cosa o la otra'".

De este modo, Ben mostraba su indignación ante una situación a la que se enfrentan muchos deportistas a diario y que, en muchos casos, les obliga a irse fuera, sobre todo a Estados Unidos. "Hay unos derechos, que te venden antes de matricularte como si fueran verdad, para los deportista de alto nivel que ni siquiera ha contemplado, simplemente 'así es la vida'", se lamenta el viveirense. "Es triste y un poco frustrante que las personas que deberían de ayudarte pongan piedras en el camino".

Su comentario generó una ola de reacciones en las redes sociales, mostrando su indignación a la reacción del profesor de la joven promesa nacional del mediofondo español.

El gallego añadió que "no es la primera vez que me pasa esto y seguro que no será la última", e indicó que hacía pública su situación para "que sirva para que la gente sepa cuál es la realidad de intentar compaginar deporte y universidad en España".

"Que haya deportistas que dependan de personas así me parece un gran problema", sostiene.