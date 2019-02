Ryad Boudebouz, el nuevo fichaje del Celta

Ryad Boudebouz llega al Celta en condición de cedido por el Real Betis, el club vigués se reserva el derecho de compra al término de la temporada. Sergio León, de quien se ha hablado durante los últimos días como el nuevo recambio, se ha caído de la lista tras su gran actuación en el partido de ayer de Copa del Rey: marcó el gol que desequilibró la prórroga clasificando al conjunto andaluz para las semifinales ante el Espanyol. Para más inri, el ariete bético besó el escudo tras el tanto.



El delantero franco-argelino de 28 años no contaba para Quique Setién. Solo ha disputado 12 partidos esta temporada (9 en LaLiga, 2 en Copa y 1 en Europa League) y ni siquiera entró en la lista de convocados para el encuentro copero en el Villamarín. Ha sumado un total de 540 minutos con la zamarra de Nervión. Su último encuentro, ante el Real Madrid el pasado 13 de enero (remontada del equipo merengue, 1-2), cuando disfrutó únicamente de 5 minutos sobre el tapiz.





.@RealBetis_en with a sweeping team move finished off by @Ryadbdz! ?? pic.twitter.com/Zu7Yf5woNK